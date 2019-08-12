Суд 19 августа рассмотрит дело Сосновской, избитой при задержании

Таганский районный суд Москвы 19 августа рассмотрит административное дело в отношении Дарьи Сосновской, которой сотрудники полиции при задержании после несогласованной акции 10 августа нанесли удары в живот и по голове. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в суде.

Протокол составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга"). Она предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, уточняет агентство "Интерфакс".

"Было дико страшно"

Ранее в интервью "Медиазоне" девушка рассказала: "Было дико страшно - это мое первое задержание в жизни, я законопослушный гражданин". По словам Сосновской, у нее - гематома. Медики диагностировали ушиб правой части грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Пожаловалась в СК

Дарью Сосновскую, по ее словам, задержали после того, как она попыталась заступиться за задержанного мужчину с инвалидностью на улице Забелина. Полицейские подбежали к ней, схватили ее за руки, закрутили их за спину и поволокли ее в сторону автозака, указывает Сосновская. У одного из них упала дубинка, и он ударил девушку кулаком в живот, возле автозака ее ударили по голове.

Сосновская позднее пожаловалась в Следственный комитет на действия полиции, МВД по Москве начало проверку по этому инциденту.

МХГ называет дело против Сосновской произволом

Сопредседатель Московской хельсинской группы Валерий Борщев назвал дело против Сосновской"откровенным произволом силовых структур". По его словам, "на митинге вообще не было беспорядков, но были массовые нарушения со стороны правоохранительных органов".

Ранее правозащитная организация "Агора" пообещала вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто назовет имя полицейского, который ударил Сосновскую. По версии издания Baza, его зовут Сергей Цыплаков и он служит в пятом батальоне второго оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. В МВД это отрицают, в ведомстве начали собственное расследование.

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