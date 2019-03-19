 Суд частично удовлетворил иск йеменцев к ФРГ из-за беспилотников США | Новости из Германии о Германии | DW | 19.03.2019

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Германия

Суд частично удовлетворил иск йеменцев к ФРГ из-за беспилотников США

Суд в Мюнстере обязал ФРГ удостовериться в том, что база США в Рамштайне используется без нарушений международного права. Требование истцов запретить использование этой базы для миссий беспилотников США отклонено.

Американский боевой беспилотник Air Force MQ-1

Американский боевой беспилотник Air Force MQ-1

Верховный административный суд в Мюнстере частично удовлетворил иск трех йеменцев к Германии в связи с применением США боевых беспилотников в Йемене. В постановлении, принятом во вторник, 19 марта, суд обязал Германию принять "соответствующие меры", чтобы удостовериться в том, что использование базы ВВС США в Рамштайне для проведения миссий с участием беспилотников в Йемене находится в соответствии с нормами международного права.

Федеративная республика должна позаботиться о том, чтобы США соблюдали международные нормы, указали судьи. Они, однако, отклонили требование истцов запретить использование базы в Рамштайне для проведения миссий с участием боевых беспилотников.

Мотивировка решения

В обоснование своего решения судьи указали, что Германия не выполнила в должной мере своего обязательства по защите жизни истцов. Это обязательство государства, пояснил суд, действует в случае угрозы для основного права на жизнь и при инциденте за пределами территории ФРГ при наличии достаточно тесной связи между данным инцидентом и Германией.

Контекст

На американскую авиабазу в немецком Рамштайне за октябрь доставили 100 контейнеров с военным снаряжением. Это крупнейшая поставка такого рода со времен бомбардировок Югославии силами НАТО. (28.10.2018)

Жалоба сомалийца была связана с ударом, нанесенным американским беспилотником по его стране в 2012 году. Истец утверждал, что этот удар стал возможен лишь благодаря участию базы ВВС США в немецком Рамштайне. (19.03.2019)

Суд констатировал, что это применимо к данной ситуации, поскольку истцы оправданно опасались за свою жизнь в результате противоправных миссий США с применением беспилотников, осуществляемых благодаря использованию инфраструктуры на базе в Рамштейне. Судьи отвергли аргументацию Германии о том, что у нее не было оснований подозревать США в том, что своими действиями они нарушают нормы германского или международного права.

Применение боевых американских дронов в Йемене с согласия тамошнего правительства, в целом, не запрещено, однако прицельное использование вооруженных беспилотников допустимо лишь при соблюдении норм гуманитарного права и защиты прав человека, подчеркнули судьи.

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    Автор: Жанетт Зайферт, Александр Варкентин


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