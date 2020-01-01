Суд снова оштрафовал главу "Мемориала" как "иноагента"

Тверской суд Москвы оштрафовал главу "Международного Мемориала" Яна Рачинского за отсутствие маркировки "иностранный агент" на одном из сайтов организации. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба организации.

Суд назначил Рачинскому штраф 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки о внесении "Мемориала" в список "иностранных агентов" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939", который создан организацией.

Этот штраф стал уже девятым для Рачинского и 24-м для "Мемориала", если считать все штрафы, связанные с делами о нарушении организацией закона об "иностранных агентах".

Общая сумма назначенных "Мемориалу" штрафов достигла 4,7 млн рублей, на рассмотрении находится ещё четыре протокола о нарушениях закона об НКО. При этом в нижней части страниц сайта, о котором говорится в решении, есть уведомление от "Мемориала": "4 октября 2016 года Минюст РФ внес "Международный Мемориал" в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента".

Заседание проходило без юриста организации Натальи Морозовой - судья Елена Булгакова посчитала, что доверенность, которую Рачинский выдал Морозовой для представления его интересов в суде, оформлена неправильно. Организация намерена обжаловать в ЕСПЧ как штраф, так и недопуск на заседание своего юриста, пишет "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу "Мемориала".

Юристы "Международного Мемориала" настаивают, что маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности организации. Организация внесена в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.

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