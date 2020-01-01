 Суд снова оштрафовал главу ″Мемориала″ как ″иноагента″ | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2020

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Россия

Суд снова оштрафовал главу "Мемориала" как "иноагента"

Общая сумма штрафов организации достигла 4,7 млн рублей

Вход в московский офис Мемориала

Вход в московский офис "Мемориала"

Тверской суд Москвы оштрафовал главу "Международного Мемориала" Яна Рачинского за отсутствие маркировки "иностранный агент" на одном из сайтов организации. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба организации.

Суд назначил Рачинскому штраф 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки о внесении "Мемориала" в список "иностранных агентов" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939", который создан организацией.

Контекст

Мосгорсуд признал законность принятого в ноябре 2019 года Замоскворецким судом решения оставить ФБК оппозиционера Алексея Навального в списке "иностранных агентов". (20.01.2020)

Россия должна оставаться в Совете Европы, а ярлык иноагента, навешиваемый властями на НКО, пора считать знаком качества. Что обсуждали на Форуме гражданского общества ЕС-Россия в Братиславе - в репортаже DW. (07.05.2019)

Этот штраф стал уже девятым для Рачинского и 24-м для "Мемориала", если считать все штрафы, связанные с делами о нарушении организацией закона об "иностранных агентах". 

Общая сумма назначенных "Мемориалу" штрафов достигла 4,7 млн рублей, на рассмотрении находится ещё четыре протокола о нарушениях закона об НКО. При этом в нижней части страниц сайта, о котором говорится в решении, есть уведомление от "Мемориала": "4 октября 2016 года Минюст РФ внес "Международный Мемориал" в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента".

Заседание проходило без юриста организации Натальи Морозовой - судья Елена Булгакова посчитала, что доверенность, которую Рачинский выдал Морозовой для представления его интересов в суде, оформлена неправильно. Организация намерена обжаловать в ЕСПЧ как штраф, так и недопуск на заседание своего юриста, пишет "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу "Мемориала".

Юристы "Международного Мемориала" настаивают, что маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности организации. Организация внесена в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Путин приказал служить. Мы все - иноагенты. Главные новости с юмором! – "Заповедник", выпуск 100, 01.12.19

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

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