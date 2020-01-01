Суд снова оштрафовал главу "Мемориала" как "иноагента"

Общая сумма штрафов организации достигла 4,7 млн рублей
Тверской суд Москвы оштрафовал главу "Международного Мемориала" Яна Рачинского за отсутствие маркировки "иностранный агент" на одном из сайтов организации. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба организации.
Суд назначил Рачинскому штраф 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки о внесении "Мемориала" в список "иностранных агентов" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939", который создан организацией.
Этот штраф стал уже девятым для Рачинского и 24-м для "Мемориала", если считать все штрафы, связанные с делами о нарушении организацией закона об "иностранных агентах".
Общая сумма назначенных "Мемориалу" штрафов достигла 4,7 млн рублей, на рассмотрении находится ещё четыре протокола о нарушениях закона об НКО. При этом в нижней части страниц сайта, о котором говорится в решении, есть уведомление от "Мемориала": "4 октября 2016 года Минюст РФ внес "Международный Мемориал" в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента".
Заседание проходило без юриста организации Натальи Морозовой - судья Елена Булгакова посчитала, что доверенность, которую Рачинский выдал Морозовой для представления его интересов в суде, оформлена неправильно. Организация намерена обжаловать в ЕСПЧ как штраф, так и недопуск на заседание своего юриста, пишет "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу "Мемориала".
Юристы "Международного Мемориала" настаивают, что маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности организации. Организация внесена в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.
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