 Суд Риги приговорил к 5 годам участника боевых действий в Донбассе | Новости из Германии о Европе | DW | 28.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Суд Риги приговорил к 5 годам участника боевых действий в Донбассе

По версии следствия, житель Даугавпилса Артем Скрипник участвовал в военных операциях в Луганске и обучал пророссийских сепаратистов обращению с оружием.

Вооруженные люди в контролируемом сепаратистами Луганске

Вооруженные люди в контролируемом сепаратистами Луганске (фото из архива, ноябрь 2017 года)

Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника, имеющего статус негражданина Латвии, к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом в четверг, 28 марта, сообщило агентство LETA.

Как уточняется в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры Латвии, на протяжении двух лет после отбытия срока в отношении мужчины будет действовать режим испытательного надзора.

Контекст

Кремль пока отказывается комментировать сообщения о борьбе за власть между сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неспроста. (24.11.2017)

Первый зампредседателя СММ ОБСЕ Александер Хуг рассказал DW о событиях в Луганске, их влиянии на безопасность в регионе, а также о своем общении с лидерами пророссийских сепаратистов. (24.11.2017)

При этом оправдательный приговор, вынесенный 4 августа 2017 года судом Видземского предместья Риги, отменен.

Обучал сепаратистов обращению с оружием

По данным следствия, Артем Скрипник был задействован в военных операциях в Луганске весной 2015 года и обучал сепаратистов обращению с огнестрельным оружием, тем самым "активно участвуя в вооруженном конфликте, направленном против территориальной целостности Украины". Как отмечают в Генпрокуратуре, действия осужденного противоречили международному праву и уставу ООН.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 25:36

Донбасс: жизнь под обстрелом - "Европа в фокусе" (15.01.2018)

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Ссылки в интернете

Агентство LETA

Аудио- и видеофайлы по теме

Донбасс: жизнь под обстрелом - "Европа в фокусе" (15.01.2018)  

Убийство Захарченко в Донецке: что говорят в Германии  

Театр у линии фронта  

Реклама

Самые читаемые

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein  

Военные Мальты заняли захваченное мигрантами судно  

Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно