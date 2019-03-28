Суд Риги приговорил к 5 годам участника боевых действий в Донбассе

Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника, имеющего статус негражданина Латвии, к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом в четверг, 28 марта, сообщило агентство LETA.

Как уточняется в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры Латвии, на протяжении двух лет после отбытия срока в отношении мужчины будет действовать режим испытательного надзора.

При этом оправдательный приговор, вынесенный 4 августа 2017 года судом Видземского предместья Риги, отменен.

Обучал сепаратистов обращению с оружием

По данным следствия, Артем Скрипник был задействован в военных операциях в Луганске весной 2015 года и обучал сепаратистов обращению с огнестрельным оружием, тем самым "активно участвуя в вооруженном конфликте, направленном против территориальной целостности Украины". Как отмечают в Генпрокуратуре, действия осужденного противоречили международному праву и уставу ООН.

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