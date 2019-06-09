Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Киевский суд в пятницу, 21 июня, признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. "Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"Движение новых сил", лидером которого является Саакашвили, в июне объявило об участии в досрочных парламентских выборах. В представленный партией список кандидатов в депутаты вошел и сам Саакашвили, который в феврале 2018 года был выдворен из Украины после лишения его украинского гражданства. 28 мая президент Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили гражданство, после чего тот вернулся в Украину.

Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Согласно украинским законам, для участия в них необходимо проживать в Украине в течение последних пяти лет.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 13:57 Поделиться Саакашвили о Путине, Зеленском, Коломойском и Порошенко Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3JW0w Саакашвили о троллинге Путина, обиде на Порошенко, независимости Зеленского от Москвы и Коломойского