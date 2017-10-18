 Суд признал экс-президента Румынии Бэсеску осведомителем секуритате | Новости из Германии о Европе | DW | 20.09.2019

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Европа

Суд признал экс-президента Румынии Бэсеску осведомителем секуритате

Судьи в Бухаресте сочли доказанным, что Траян Бэсеску во времена социалистической Румынии предоставлял информацию тайной полиции секуритате.

Траян Бэсеску

Траян Бэсеску

Румынские судьи сочли доказанным, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску во времена коммунистической диктатуры являлся осведомителем Департамента государственной безопасности (секуритате). В пятницу, 20 сентября, апелляционный суд в Бухаресте поддержал соответствующую оценку Национального совета по изучению архивов секуритате (CNSAS).

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Бэсеску предоставлял информацию румынской военной разведслужбе, но не знал, что эта служба была частью секуритате, говорится в решении суда. Бэсеску, занимавший в 2004-2014 годах пост президента Румынии, имеет право обжаловать это решение.

В настоящее время Бэсеску - депутат Европарламента

В мае 2019 года 67-летний экс-президент был избран членом Европарламента от немногочисленной христианско-демократической Партии народного движения. В 1987-1989 годах он руководил румынским агентством торгового флота Navrum. По мнению историков, на этот пост в те времена подбирались надежные и связанные с режимом функционеры.

Секуритате, сочетавшая функции тайной полиции и спецслужбы, была распущена в 1990 году после свержения и казни президента социалистической Румынии Николае Чаушеску. Согласно румынскому законодательству, не все граждане, являвшиеся информаторами секуритате, могут публично называться его доносчиками. Соответствующая оценка входит в обязанности судов, которые интерпретируют, имела ли деятельность конкретных информаторов значение для секуритате.

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    Автор: Ян Брук, Анастасия Буцко


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