 Суд признал незаконным содержание в СИЗО Анны Павликовой | Новости из Германии о России | DW | 04.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Суд признал незаконным содержание в СИЗО Анны Павликовой

Мосгорсуд признал незаконным заключение 18-летней Павликовой под стражу, но не согласился отменить домашний арест, несмотря на трудности с ее лечением.

Анна Павликова

Анна Павликова на одном из прошлых заседаний суда

Мосгорсуд назвал незаконным принятое в марте судом первой инстанции решение о заключении под стражу обвиняемой в создании экстремистской организации "Новое величие" 18-летней Анны Павликовой. "Постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта об избрании в отношении Павликовой меры пресечения в виде заключения под стражу отменить. Избрать в отношении Павликовой меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении суда, вынесенном в четверг, 4 октября.

Адвокат просила отпустить девушку под подписку о невыезде

Между тем адвокат Ольга Карлова просила судью изменить меру пресечения Павликовой на подписку о невыезде, сославшись на невозможность качественного лечения ее подзащитной, страдающей хроническими заболеваниями. "Мы имеем проблемы с лечением Ани. Из-за браслета мы не можем сделать ни кардиограмму, ни МРТ. Врачи из-за браслета отказываются ее лечить", - сообщила она, выступая в суде.

Одновременно Карлова назвала необоснованным и незаконным решение о помещении Павликовой под арест и сообщила о резком ухудшении ее здоровья за время нахождения в СИЗО. "У нее появились хронические заболевания, которых до этого не было. С человеческой точки зрения данное решение суда было просто жестоким", - подчеркнула она. В свою очередь прокурор заявила, что не видит необходимости в отмене решения Дорогомиловского суда, поскольку Павликова уже находится под домашним арестом.

Домашний арест до 13 декабря

В середине сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест Анне Павликовой и еще одной фигурантке дела "Нового величия" Марии Дубовик на три месяца - до 13 декабря. Суд отказался менять меру пресечения на более мягкую, обосновав свое решение опасениями, что "при более мягкой мере пресечения обвиняемые смогут скрыться и повлиять на следствие". Вместе с тем Дубовик и Павликовой разрешили ежедневные прогулки на территории, прилежащей к дому.

Контекст

Днем ранее суд продлил до той же даты домашний арест еще четверым фигурантам дела - Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову. Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин остаются по решению суда под стражей также до 13 декабря.

Громкое дело о создании "экстремистской группы"

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. 16 марта в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Павликову и Дубовик, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.

Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, члены "Нового величия" хотели захватить власть в России после государственного переворота. В августе защите при широкой общественной поддержке удалось добиться перевода Павликовой и Дубовик под домашний арест.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина на тему губернаторских выборов в России

    Российская политика в карикатурах

    Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники

    По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему очередного ареста Алексея Навального

    Российская политика в карикатурах

    Задержание Навального, или Причем тут Воронеж

    Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей

    Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как становятся сотрудниками "фабрики троллей"

    В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отток капитала: доллар уходит из России

    Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь

    Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях

    Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха

    Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту

    Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram

    Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка

    Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые?

    В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин положил кнут на конституцию

    Российская политика в карикатурах

    Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов

    7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кому вредят российские контрсанкции?

    Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля

    Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

  • Иностранные СМИ в России как иноагенты

    Российская политика в карикатурах

    Иностранные СМИ в России как "иноагенты"

    Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:22
Now live
02:22 мин

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"  

Почему Путин решил смягчить наказание за репосты в соцсетях  

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"  

Также по теме

Russland Die neue Größe

"Мемориал" признал фигурантов дела "Нового величия" политзаключенными 24.09.2018

Сообщество "Новое величие" почти на треть состояло из сотрудников правоохранительных органов, подчеркивают правозащитники. Действия силовиков являются полицейской провокацией и противозаконны, уверены в "Мемориале".

Anna Pawlikowa in einem Gericht in Moskau

Двум фигуранткам дела "Новое величие" продлили домашний арест 11.09.2018

Анна Павликова и Мария Дубовик, обвиняемые в экстремизме, останутся под домашним арестом до 13 декабря, как и еще четверо членов организации "Новое величие". Еще четыре фигуранта дела сидят в СИЗО.

DW Karikatur Sergey Elkin - Hausarrest für den Regisseur Kirill Serebrennikow

Дело "Нового величия": насколько милосердны российские суды? 16.08.2018

Следствие попросило отпустить под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. Девушки провели в СИЗО уже почти полгода. Взгляд Сергея Елкина.

Реклама

Самые читаемые

Германия открывается для трудовых мигрантов - в том числе и из России  

США выходят из Факультативного протокола к Венской конвенции  

Игорь Сечин приобрел пятиэтажную квартиру в Москве  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно