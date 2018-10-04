Суд признал незаконным содержание в СИЗО Анны Павликовой

Мосгорсуд назвал незаконным принятое в марте судом первой инстанции решение о заключении под стражу обвиняемой в создании экстремистской организации "Новое величие" 18-летней Анны Павликовой. "Постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта об избрании в отношении Павликовой меры пресечения в виде заключения под стражу отменить. Избрать в отношении Павликовой меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении суда, вынесенном в четверг, 4 октября.

Адвокат просила отпустить девушку под подписку о невыезде

Между тем адвокат Ольга Карлова просила судью изменить меру пресечения Павликовой на подписку о невыезде, сославшись на невозможность качественного лечения ее подзащитной, страдающей хроническими заболеваниями. "Мы имеем проблемы с лечением Ани. Из-за браслета мы не можем сделать ни кардиограмму, ни МРТ. Врачи из-за браслета отказываются ее лечить", - сообщила она, выступая в суде.

Одновременно Карлова назвала необоснованным и незаконным решение о помещении Павликовой под арест и сообщила о резком ухудшении ее здоровья за время нахождения в СИЗО. "У нее появились хронические заболевания, которых до этого не было. С человеческой точки зрения данное решение суда было просто жестоким", - подчеркнула она. В свою очередь прокурор заявила, что не видит необходимости в отмене решения Дорогомиловского суда, поскольку Павликова уже находится под домашним арестом.

Домашний арест до 13 декабря

В середине сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест Анне Павликовой и еще одной фигурантке дела "Нового величия" Марии Дубовик на три месяца - до 13 декабря. Суд отказался менять меру пресечения на более мягкую, обосновав свое решение опасениями, что "при более мягкой мере пресечения обвиняемые смогут скрыться и повлиять на следствие". Вместе с тем Дубовик и Павликовой разрешили ежедневные прогулки на территории, прилежащей к дому.

Днем ранее суд продлил до той же даты домашний арест еще четверым фигурантам дела - Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову. Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин остаются по решению суда под стражей также до 13 декабря.

Громкое дело о создании "экстремистской группы"

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. 16 марта в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Павликову и Дубовик, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.

Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, члены "Нового величия" хотели захватить власть в России после государственного переворота. В августе защите при широкой общественной поддержке удалось добиться перевода Павликовой и Дубовик под домашний арест.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.

Российская политика в карикатурах Задержание Навального, или Причем тут Воронеж Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

Российская политика в карикатурах Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

Российская политика в карикатурах Как становятся сотрудниками "фабрики троллей" В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

Российская политика в карикатурах Отток капитала: доллар уходит из России Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

Российская политика в карикатурах "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

Российская политика в карикатурах Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

Российская политика в карикатурах Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

Российская политика в карикатурах Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

Российская политика в карикатурах Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые? В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов 7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

Российская политика в карикатурах Кому вредят российские контрсанкции? Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

