Суд отклонил иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд Киева в субботу, 20 апреля, рассмотрел иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Нарушений со стороны кандидата судьями установлено не было. Заседание завершилось в 1.05 по местному времени в воскресенье, 21 апреля.

По версии истца, наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько, регистрация Зеленского должна была быть аннулирована вследствие возможного подкупа избирателей. В ходе заседания Хилько заявил, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты в спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве, прошедшие 19 апреля. По мнению истца, это можно считать подкупом.

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию, заявив, что речь идет не о "фейке". Он назвал происходящее "бредом".

"День тишины"

Президент Украины Петр Порошенко и его соперник по предвыборной гонке, шоумен Владимир Зеленский 19 апреля приняли участие в дебатах в "Олимпийском" в Киеве в преддверии второго тура выборов главы государства.

20 апреля, в Украине объявлен "день тишины" - запрещена любая агитация в пользу кандидатов и политическая реклама.

Второй тур - 21 апреля

ЦИК Украины 7 апреля объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей. Петр Порошенко получил поддержку 15,95% проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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