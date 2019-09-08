Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК в расследовании его дела

Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета (СК) при расследовании дела, в рамках которого проводится проверка задерживавших его полицейских. "В удовлетворении жалобы отказать", - заявила в понедельник, 2 декабря, судья Евгения Николаева.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что намерен обжаловать решение суда. На заседании представитель прокуратуры заявила, что следствие предоставило достаточно документов, свидетельствующих о своевременном рассмотрении дела Голунова.

Голунов: Следователи ни разу не были на месте преступления

В свою очередь Иван Голунов указал, что после передачи его дела в конце июня в Следственный комитет он встречался со следователем два раза. "Один из них был в середине августа, когда следователь решил провести экспертизу наличия телесных повреждений. Спустя два месяца (!) после произошедших событий", - написал журналист на своей странице в Facebook, комментируя отказ суда в удовлетворении его жалобы.

Кроме того, по его словам, следователи ни разу не были на месте преступления в его квартире. "Меня просили ничего не трогать в квартире, и я полгода живу как в музей-квартире… За полгода не были проведены очные ставки. Но, вероятно, следователям СК неинтересно, как все обстояло. Я чаще вижу своих следователей в теленовостях, то они участвуют в обысках сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, то они проводят следственные действия по так называемому "московскому делу", - отметил он далее.

Одновременно Голунов раскритиковал решение засекретить материалы его дела, о котором стало известно в начале ноября. "В чем заключается гостайна? В материалах дела есть информация о "средствах и методах проведения оперативно-розыскной деятельности сотрудников полиции". Удивительно, что в судах есть дела, которые рассматриваются в открытом режиме. Ведь в деле о краже шоколадки полиция тоже проводит оперативно-розыскные мероприятия. Надеюсь, информация, что сотрудники полиции не знают инструкции, в каких ситуациях можно применять наручники не является гостайной?" - написал он.

В деле Голунова нет подозреваемых и обвиняемых

Спустя несколько месяцев после освобождения Голунова в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых. При этом в связи с данным делом были уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков, а также еще четыре сотрудника УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста.

36-летний спецкор отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня и отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе, а эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков; на изъятых у него свертках нашли ДНК нескольких человек. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

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