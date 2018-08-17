Суд отказался вернуть Марку Фейгину статус адвоката

Хамовнический суд Москвы в пятницу, 17 августа, отклонил иск юриста Марка Фейгина к московской Адвокатской палате о восстановлении его в статусе адвоката. Фейгин заявил, что обжалует этот отказ, назвав его "абсолютно незаконным и заранее программируемым политическим решением". Он добавил, что обращаться в Европейский суд по правам человека пока не собирается. По словам юриста, судебное разбирательство еще не дошло до этой стадии, а пока "для обращения в ЕСПЧ необходимо набирать материал".

Цена статуса – "три твита"

В конце апреля Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Марка Фейгина статуса адвоката "за пренебрежение профессиональными ценностями и неэтичное поведение".

По мнению самого Фейгина, статус он потерял "за три твита" об украинском журналисте Анатолии Шарие и это лишение было политически мотивированным. Еще в январе квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла его поведение неэтичным в связи с использованием в соцсетях нецензурной лексики в отношении других адвокатов и их клиентов.

Кто был клиентами Фейгина

Марк Фейгин входил в команды адвокатов, защищавших группу Pussy Riot, осужденного за организацию массовых беспорядков на Манежной площади Леонида Развозжаева, одного из лидеров радикально-националистического сообщества "Боевая организация русских националистов" Ильи Горячева, казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова, украинской летчицы Надежды Савченко, а также экс-главы запрещенного в России меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева и других.

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