 Суд одобрил отказ в возбуждении дела о пропаже 27 жителей Чечни | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2018

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Россия

Суд одобрил отказ в возбуждении дела о пропаже 27 жителей Чечни

Суд в Ессентуках счел законным отказ в возбуждении дела о казни без суда и следствия 27 жителей Чечни. Чеченский министр назвал ложью информацию "Новой газеты" о массовой внесудебной казни в Чечне.

Грозный, Чеченская республика

Грозный, Чеченская республика

Ессентукский городской суд Ставропольского края признал правомерным отказ Следственного комитета (СК) в возбуждении уголовного дела после публикации "Новой газеты", в которой сообщалось о казни без суда и следствия 27 жителей Чечни. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

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В целом, СК отказывал в возбуждении дела семь раз. Жалобу на решение следователей подали родственники пропавших жителей Чечни и сотрудники "Новой газеты". Ессентукский суд, однако, признал действия следователей "законными и обоснованными".

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил в интервью телеканалу "Дождь", что информация "Новой газеты" о массовой внесудебной казни в Чечне является ложью.

Речь идет о расследовании "Новой газеты", обнародованном в июле. В материале говорится, что 26 января 2017 года в Чечне, предположительно, произошла массовая казнь, жертвами которой стали 27 человек. Они были задержаны в разное время по неопределенным причинам после нападения на полицейских 17 декабря 2016 года. На этих людей не были составлены официальные протоколы, им не было предъявлено обвинений. По данным газеты, людей "помещали в подвалы и подсобные помещения отделов полиции", при этом число убитых могло доходить до 56 человек.

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Статья "Новой газеты"

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