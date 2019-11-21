 Суд обязал власти Венгрии извиниться за фейки о беженцах | Новости из Германии о Европе | DW | 21.11.2019

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Европа

Суд обязал власти Венгрии извиниться за фейки о беженцах

Власти Венгрии должны, по решению суда, извиниться перед правозащитниками за фейки о "плане Сороса" по наводнению беженцами Европы. Ранее в изготовлении фейков их обвиняла Еврокомиссия.

беженцы

Верховный суд Венгрии принял решение о том, что власти Венгрии должны публично извиниться за "вводящее в заблуждение и фальшивое" изображение фактов о правозащитной организации, помогающей беженцам. Об этом в среду, 20 ноября, сообщили представители этой организации - Хельсинкского комитета Венгрии. Суд пришел к выводу, что организованный властями страны в 2017 году опрос повредил репутации этой организации.

Контекст

Международные благотворительные фонды все чаще открывают филиалы в Берлине. Для некоторых, как для фонда Сороса, это вынужденный шаг. Других же привлекает положительный имидж столицы ФРГ. (30.09.2018)

Фонд "Открытое общество", основанный при поддержке миллиардера и филантропа Джорджа Сороса, вынужден покинуть Венгрию. Свою деятельность он продолжит в Берлине. Кто и за что критикует фонд? (16.05.2018)

В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослало миллионам венгерским граждан опрос, речь в котором шла о "плане Сороса" по наводнению Европы беженцами. Кроме того, финансируемый американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинкский комитет якобы защищает права беженцев-преступников, которые, благодаря его работе, получают более мягкое наказание, нежели обычные венгры.

Власти Венгрии должны, по решению суда, распространить извинения как через СМИ, так и через официальный портал правительства. По данным агентства AFP, власти уже согласились с этим решением суда.

В Еврокомиссии также уже заявляли, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора". В частности, об этом в феврале говорил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По словам Схинаса, "никакого заговора не существует": Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается. "Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.

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  • Остров Кос (Греция). Отдыхающие смотрят на лодку с пакистанскими беженцами.

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    Короткий путь - огромный риск

    Отдыхающие на пляже греческого острова Коса наблюдают, как беженцы на небольшой лодке причаливают к берегу. Хотя путь по морю составляет всего 4 километра, многие по-прежнему тонут, так как не умеют плавать.

  • Туристы идут мимо палаток беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Отдых рядом с отчаянием

    По дороге в отель или на пляж туристы на острове Кос проходят мимо палаток беженцев. Можно ли на них смотреть? Нужно ли им помогать?

  • Переполненный поезд с беженцами в городе Гевгелии (Македония).

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В поезд - любой ценой

    Многие беженцы пытаются через Балканы попасть из Греции в Восточную Европу. Важный промежуточный пункт - вокзал города Гевгелии, Македония. После нескольких дней ожидания все хотят любой ценой попасть в поезд, следующий в направлении Сербии.

  • Сирийские беженцы пытаются пешком перейти границу Сербии с Венгрией.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    По заброшенной железной дороге

    Эта картина кажется почти романтичной. С первыми лучами солнца сотни беженцев отправляются в путь из Сербии в Венгрию по заброшенной железной дороге. Оттуда многие пойдут дальше - в Австрию и Германию. Многокилометровые переходы отнимают у людей последние силы.

  • Венгрия, город Бичке. Полицейские и семья беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В отчаянии на рельсы

    Этот мужчина боится отправки в венгерский лагерь для беженцев, поэтому он бросается с женой и ребенком на железнодорожные пути вокзала Бичке. Сирийская семья думала, что их поезд поедет из Будапешта в Вену. Вместо этого беженцам требуется пройти регистрацию у венгерских чиновников.

  • Беженцы идут по автомагистрали в направлении Австрии.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Пешком в Австрию

    Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

  • Беженец с плакатом, на котором изображена Ангела Меркель

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Меркель как символ надежды

    Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома.

    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


Контекст

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

Сирию и Германию разделяют 3700 километров. Для того, чтобы добраться из одной страны в другую, многим беженцам требуются недели, иногда - месяцы. Опасности подстерегают их по всему пути. (07.09.2015)  

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