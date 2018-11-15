 Суд обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналисту CNN | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Суд обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналисту CNN

Белый дом обязан восстановить аккредитацию журналиста Джиму Акосте, пока суд не вынесет окончательного решения по иску CNN.

Джим Акоста задает вопрос Дональду Трампу на пресс-конференции

Джим Акоста задает вопрос Дональду Трампу на пресс-конференции

Белый дом обязан временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джиму Акосте, пока суд не вынесет окончательного решения по иску медиакомпании, который ожидается через несколько недель. Такое постановление вынес в пятницу, 16 ноября, федеральный суд в Вашингтоне. Администрация президента США лишила Акосту аккредитации на прошлой неделе после того, как на пресс-конференции 7 ноября произошел конфликт между Дональдом Трампом и корреспондентом. 

Контекст

Поисковик Google и ряд СМИ глушат голоса консерваторных медиа и фальсифицируют информацию, уверен президент США Дональд Трамп. (28.08.2018)

Издатель New York Times попросил Трампа пересмотреть поведение в отношении СМИ. Президент США в ответ раскритиковал газету. (30.07.2018)

Издания - от региональных до общенациональных - опубликовали в США редакционные статьи с осуждением Трампа за нападки на прессу. (16.08.2018)

Президент США призвал средства массовой информации прекратить "бесконечную враждебность" и придерживаться сдержанного тона. В свою очередь глава CNN обвинил Белый дом в непонимании серьезности нападок на СМИ. (25.10.2018)

Трампу не понравился заданный Акостой вопрос по поводу "каравана мигрантов", а также его попытка напомнить главе государства о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. После чего помощница Трампа попробовала отобрать у репортера микрофон. Когда же Акоста - уже без микрофона - напомнил президенту о недавних случаях, когда CNN и другие оппоненты Трампа получили по почте посылки с взрывными устройствами, это привело последнего в бешенство. "Когда вы передаете фейковые новости - а CNN часто так делает - вы действуете как враги народа", - взорвался Трамп.

Позже скандал получил продолжение.  Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 8 ноября обвинила корреспондента CNN в "неподобающем поведении" в отношении молодой женщины, работающей в Белом доме стажером. В подтверждение своих слов она разместила в Twitter видео с пресс-конференции, на котором показана легкая борьба практикантки Сары Хакаби с Акостой, когда она пыталась забрать у журналиста микрофон.

По версии Сандерс, корреспондент намеренно касался тела практикантки. В свою очередь пользователи Twitter и СМИ обвинили Белый дом в подделке видео, указывая на подозрительный монтаж кадров и их беспорядочность. 

13 ноября CNN подала в суд иск против Дональда Трампа и нескольких сотрудников его администрации. В иске утверждается, что лишение Джима Акосты аккредитации при Белом доме нарушают права компании и журналиста согласно первой и пятой поправок к конституции США. 

Смотрите также:

  • Куклы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Публикация украденной переписки?

    Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

  • Твит Трампа от 11 января 2017

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

  • Трамп на конкурсе Мисс Вселенная в 2013 году в Москве

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Компромат на президента? Подробности

    Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

  • Майкл Флинн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?

    Майкл Флинн занимал должность советника президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. Позже выяснилось, что 2015 году Флинн получал деньги за услуги российским компаниям.

  • Джеймс Коми

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?

    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Зять Трампа тоже замешан?

    Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

  • Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:07
Now live
03:07 мин

Трамп против СМИ: год взаимной неприязни

 

 

Контекст

Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп против СМИ: год взаимной неприязни  

Трамп против СМИ: новый этап медийной войны, которую развязал президент США  

Американские журналисты получили премию DW "За свободу слова"  

Также по теме

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Eklat Jim Acosta, CNN & Donald Trump, Präsident

CNN подала в суд на Трампа и нескольких его помощников 13.11.2018

CNN требует немедленно вернуть аккредитацию корреспонденту телеканала в Белом доме. Лишение аккредитации корреспондента CNN нарушает права компании и журналиста.

USA, Washington: Präsident Trump bei einer Midterm elections Pressekonferenz im Weißen Haus

Трамп назвал журналистов CNN "врагами народа" 07.11.2018

Пресс-конференция президента США по итогам промежуточных выборов в Конгресс отметилась очередной пикировкой со СМИ.

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Eklat Jim Acosta, CNN & Donald Trump, Präsident

В США разгорелся скандал вокруг видеоролика Белого дома 09.11.2018

Пресс-секретарь Трампа Сандерс обвинила Джима Акосту в "неподобающем поведении" и в подтверждение выложила в Twitter предположительно подделанное видео.

Реклама

Самые читаемые

Завод в Светлогорске - пример неудачи китайских инвестиций в Беларуси?  

Путина заставили в Сингапуре пройти через рамку металлоискателя  

Chatham House: Радикалы в Украине могут присвоить право на насилие  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно