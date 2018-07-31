Суд над Манафортом: в чем в США обвиняют экс-политтехнолога Януковича

Первый этап судебных слушаний, которые начнутся во вторник, 31 июля, продлится примерно три недели. Внимание будет сосредоточено, прежде всего, на политическом консалтинге 69-летнего американского юриста, лоббиста и республиканского политтехнолога Пола Манафорта в Украине и его возможных финансовых злоупотреблениях.

Нынешние обвинения не связанны с участием Манафорта в президентской кампании в США в 2016 году, его работой с Дональдом Трампом и возможными связями с РФ, а также с предполагаемым влиянием Кремля на исход тех выборов. Все эти темы будут упоминаться лишь вскользь. Впрочем, у наблюдателей нет сомнений, что этот первый судебный процесс, к которому привело расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, будет иметь серьезные политические последствия.

Обвинение в адрес Манафорта в финансовых махинациях и незаконном лоббизме

Пола Манафорта обвиняют в отмывании денег, полученных от украинских политиков, находившихся у власти до Майдана. Экс-политтехнолог свергнутого президента Украины Виктора Януковича и правившей в то время на Украине Партии регионов, судя по всему, заработал более 60 миллионов долларов за свою работу. Такими данными располагает спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Деловой партнер Манафорта Рик Гейтс (на фото справа)

Его подчиненные намерены доказать, что Манафорт получил именно столько и что "не сообщил о значительной части этих доходов в своей налоговой декларации". Об этом говорится в обвинительном заключении, переданном Мюллером в федеральный суд Александрии, штат Вирджиния. Речь идет о 30 миллионах долларов. По данным следствия, Манафорт "отмыл" эту сумму в офшорах и скрыл от американской налоговой службы.

Прокуроры сообщили, что во время процесса могут вызвать 35 свидетелей, пятерым из них суд предоставил иммунитет в обмен на показания. Деловой партнер Манафорта Рик Гейтс уже признал себя виновным в сокрытии доходов, полученных из иностранных источников, неуплате налогов, банковском мошенничестве, а также дал показания против Манафорта.

Всего в обнародованном 22 февраля этого года обвинении против Манафорта и Гейтса - 32 эпизода, описывающих финансовые злоупотребления и махинации. Девять из них касаются Манафорта, 14 - Гейтса, остальные девять - обоих обвиняемых. По данным следствия, они указывали ложную информацию в налоговых декларациях с 2010 по 2014 годы.

Победу Януковича на президентских выборах 2010 года связывают с успешной работой Манафорта

Пола Манафорта также обвиняют в том, что он в течение нескольких лет лоббировал интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США как иностранный агент.

В качестве доказательств того, что Манафорта отмывал деньги и занимался незаконной лоббистской деятельности, в деле фигурируют сотни платежек о переводах со счетов кипрских компаний на общую сумму в 12 миллионов долларов. Они были потрачены на роскошную жизнь, в том числе на обустройство виллы и на дорогую одежду. Несколько миллионов, по данным следствия, Манафорт потратил на приобретение недвижимости.

Подкуп политиков в интересах Януковича

Согласно данным обвинения, Манафорт заплатил за лоббистские услуги крупным отставным европейским политикам, в том числе "бывшему канцлеру одной из европейских стран", около 2 миллионов евро - за то, чтобы они публично давали якобы независимые оценки действиям властей Украины в период президентства Виктора Януковича.

Альфред Гузенбауэр

Средства выплачивались от имени Партии регионов членам так называемой "габсбургской группы", которую возглавлял экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр. В группу также входили, в частности, экс-премьер Италии Романо Проди и, очевидно, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизированы. Если относительно Гузенбауэра и Проди, учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности, сомнений нет, то о возможной роли Квасьневского можно говорить лишь с определенной долей вероятности.

Для лоббирования интересов Януковича и Партии регионов был также создан в Брюсселе "Европейский центр современной Украины". Согласно материалам следствия, деятельность этого центра также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через офшоры.

Давление на свидетелей

Манафорт был вынужден ждать суда за решеткой. В июне этого года ему ужесточили меру пресечения, домашний арест заменили содержанием под стражей - из-за новых обвинений в препятствовании правосудию. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет Пола Манафорта в попытках воздействовать на свидетелей.

Константина Килимник (крайний слева) среди сотрудников фирмы Пола Манафорта (четвертый справа)

При этом обвинения касаются также и 48-летнего россиянина Константина Килимника, вероятно, связанного с российским ГРУ. Килимник получил диплом военного переводчика в Военном университете при Минобороны России, позже работал в компании, занимающейся экспортом оружия, и в представительстве Международного республиканского института в Москве.

На Манафорта, по данным следствия, Килимник работал с 2005 года, руководил киевским офисом компании политтехнолога, занимался лоббизмом в пользу Януковича, Партии регионов и правительства Украины.

Килимник и Манафорт, как считает обвинение, неоднократно связывались с двумя свидетелями по телефону и через мессенджер и пытались склонить их дать ложные показания о характере их совместной работы в Украине.

В документах следствия также говорится о нарушении Полом Манафортом судейского предписания. В конце прошлого года выяснилось, что Манафорт пытался написать колонку для украинских СМИ, несмотря на запрет разглашать определенного вида информацию. По данным обвинения, политтехнолог также пытался связаться с вышеупомянутыми членами "габсбургской группы".

Смотрите также:

Российские следы вокруг Дональда Трампа Публикация украденной переписки? Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

Российские следы вокруг Дональда Трампа "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление" "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Компромат на президента? Подробности Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве? Майкл Флинн занимал должность советника президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. Позже выяснилось, что 2015 году Флинн получал деньги за услуги российским компаниям.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Уволен за рвение в расследовании связей с РФ? Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Зять Трампа тоже замешан? Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Трамп раскрыл секретную информацию? Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Кремль все отрицает Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Семейное дело В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Боты на службе Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Интернет как поле боя Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Первый обвиняемый В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Ложь выходит наружу Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина. Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев

