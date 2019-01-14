Суд над активистом "Солидарности" Никитиным за репост анекдота прекращен

15 января в Невском районном суде Санкт-Петербурга состоялось последнее заседание по делу активиста местного отделения движения "Солидарность" Эдуарда Никитина. Суд над Никитиным приобрел известность, как "дело об анекдотах".

Анекдот, "подрывающий доверие к выборам"

Еще в 2015 году Никитин перепостил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" анекдот о выборах. Суть анекдота в следующем: в день голосования сын спрашивает отца, пойдет ли он исполнять свой гражданский долг? Отец отвечает, что останется дома, а на уточняющий вопрос, почему, ведь его голос может принести победу достойным кандидатам, замечает, что если на кучу навоза положить пару вишенок, то навозная куча не превратится в торт.

Также Никитин разместил на своей странице карикатуру на тему "ватников", и под этим рисунком была надпись: "Хороший ватник - холодный ватник".

Адвокат Максим Камакин

На основе этих перепостов нанятые обвинением эксперты сделали вывод, что Никитин подрывает доверие к институту выборов и к избранным депутатам, и вдобавок желает смерти русскому народу. При этом ни в анекдоте, ни в карикатуре не было никаких указаний на то, к какой стране эта сатира относится.

Предыдущее заседание по делу Эдуарда Никитина проходило 15 ноября, как раз в тот день, когда в Государственной думе в первом чтении были приняты поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие частичную декриминализацию 1-й части 282-й статьи УК РФ. Благодаря этому обстоятельству защита Никитина и приходившие его поддержать демократические активисты выражали надежду, что "дело об анекдотах" будет прекращено.

Протест в виде художественных акций

Нынешнее слушание длилось чуть более получаса, а когда сам обвиняемый и его адвокат Максим Камакин вышли из зала заседаний, корреспондент DW спросил их, какой вердикт вынес суд.

"Сегодня прокурор заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, стороны защиты поддержала это ходатайство, и суд вынес постановление о прекращении уголовного преследования Эдуарда Никитина", - рассказал Камакин. Адвокат также подчеркнул, что в данном случае речь не идет о признании его подзащитного невиновным, поскольку частичная декриминализация "экстремистской" 282-й статьи не предусматривает реабилитации обвиняемых, в отношении которых дела прекращены.

Эдуард Никитин ограничился замечанием, что данное решение суда его "устраивает", а на уточняющий вопрос, намерен ли он продолжать участие в гражданских акциях протеста ответил: "Протест может существовать в различных формах, например - в виде художественных акций. Вот это - возможно, но здесь нужно все обдумать".

От дальнейшего общения с журналистами Никитин уклонился и сказал, что идет отмечать окончание своего дела с коллегами по движению "Солидарность".

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