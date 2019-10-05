 Суд заблокировал указ Трампа о закрытии иммиграции в США для лиц без медстраховки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.11.2019

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Мир

Суд заблокировал указ Трампа о закрытии иммиграции в США для лиц без медстраховки

Власти США с 3 ноября собирались отказывать во въезде иммигрантам, если те не докажут, что могут самостоятельно оплачивать медицинские счета. Судья вынес временное запретительное постановление.

Дональд Трамп и флаг США в Белом доме

Президент США Дональд Трамп

Федеральный судья в Портленде в штате Орегон в субботу, 2 ноября, приостановил вступление в силу указа президента США Дональда Трампа, в соответствии с которым иммигранты, не способные оплачивать медицинские счета, не могли получить въездную визу. Этот документ предполагал отказ во въезде лицам, ходатайствующим об иммиграции в США, если они не докажут, что могут либо самостоятельно, либо по страховке оплачивать медицинские расходы.

Контекст

Путешествие на крышах грузовых поездов опасно для жизни, но многие мигранты из Центральной Америки рискуют всем, чтобы оказаться в США, где, как они верят, их ждет лучшая жизнь. (29.07.2018)

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

Иммигранты, не способные оплачивать возможные счета за медицинские услуги, становятся обузой для больниц и налогоплательщиков, объяснил свое решение глава государства. Новые правила должны были вступить в силу с 3 ноября. В данный момент неизвестно, когда судья вынесет постоянное решение вместо временного запретительного постановления.

Ранее в суд обратились семеро граждан США и некоммерческая организация. Они сочли, что указ Трампа помешает прибытию двух третей потенциальных легальных иммигрантов, а также существенно сократит число лиц, въезжающих в страну по семейным визам.

Новые правила распространяются лишь на людей, ходатайствующих об иммиграции из-за границы, но не тех, кто уже находится на территории Соединенных Штатов. Этот указ не затрагивает лиц с ПМЖ, соискателей убежища, беженцев и детей.

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    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

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    Автор: Ирина Филатова


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Миграционная политика Трампа и ее последствия

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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

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