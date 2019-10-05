Суд заблокировал указ Трампа о закрытии иммиграции в США для лиц без медстраховки

Федеральный судья в Портленде в штате Орегон в субботу, 2 ноября, приостановил вступление в силу указа президента США Дональда Трампа, в соответствии с которым иммигранты, не способные оплачивать медицинские счета, не могли получить въездную визу. Этот документ предполагал отказ во въезде лицам, ходатайствующим об иммиграции в США, если они не докажут, что могут либо самостоятельно, либо по страховке оплачивать медицинские расходы.

Иммигранты, не способные оплачивать возможные счета за медицинские услуги, становятся обузой для больниц и налогоплательщиков, объяснил свое решение глава государства. Новые правила должны были вступить в силу с 3 ноября. В данный момент неизвестно, когда судья вынесет постоянное решение вместо временного запретительного постановления.

Ранее в суд обратились семеро граждан США и некоммерческая организация. Они сочли, что указ Трампа помешает прибытию двух третей потенциальных легальных иммигрантов, а также существенно сократит число лиц, въезжающих в страну по семейным визам.

Новые правила распространяются лишь на людей, ходатайствующих об иммиграции из-за границы, но не тех, кто уже находится на территории Соединенных Штатов. Этот указ не затрагивает лиц с ПМЖ, соискателей убежища, беженцев и детей.

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