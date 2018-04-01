 Суд ЕС ужесточил правила замеров загрязнения воздуха | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2019

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Европа

Суд ЕС ужесточил правила замеров загрязнения воздуха

Суд Евросоюза фактически признал правомерной распространенную в городах Германии практику запретов на проезд дизельных автомобилей.

Прибор для измерения уровня загрязнения воздуха в Берлине (фото из архива)

При измерении уровня загрязнения воздуха в европейских городах решающее значение имеют показатели отдельных измерительных станций, а не их среднее значение. Так постановил в среду, 26 июня, суд Европейского Союза в Люксембурге. Согласно этому решению, средний показатель нецелесообразен для оценки воздействия загрязняющих веществ на здоровье населения.

Контекст

Экологи подают петицию в Роспотребнадзор, требуя регулярного информирования граждан о степени загрязнения воздуха. Какова она на данный момент - у DW. (30.10.2018)

Федеральный административный суд сделал возможным введение запретов на въезд дизельных машин в немецкие города. Теперь в Германии задумались о мерах, как такие запреты предотвратить. (01.03.2018)

Суд также счел, что судебные инстанции стран-членов ЕС вправе проверять правильность выбора размещения станций для измерений загрязнения воздуха и давать властям связанные с этим указания.

Ранее жители Брюсселя и его окрестностей, а также экологическая организация ClientEarth обратились в один из бельгийских судов с требованием проверить эффективность составленного властями плана по улучшению качества воздуха. Судьи в свою очередь направили запрос в суд ЕС, попросив разъяснить соответствующие положения из законодательства Евросоюза.

Значение решения для дизельных запретов в ФРГ

Решение суда ЕС фактически закрепляет распространенную в городах Германии практику  запретов на проезд дизельных автомобилей даже в том случае, если превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе наблюдается лишь на одной из измерительных станции.

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    Автор: Елена Барышева


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