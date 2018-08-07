 Суд ЕС счел визовые требования ФРГ к туркам правомерными | Новости из Германии о Германии | DW | 07.08.2018

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Германия

Суд ЕС счел визовые требования ФРГ к туркам правомерными

Берлин не нарушает законодательство ЕС, настаивая на соблюдении визовых норм при воссоединении турецких семей в Германии, постановил суд Евросоюза.

Европейский суд в Люксембурге

Европейский суд в Люксембурге

Установленные Германией визовые правила для граждан Турции не противоречат законодательству ЕС и в случае восстановления семей. Соответствующий вердикт вынес во вторник, 7 августа, Европейский суд в Люксембурге.

Рассматривалось дело городских властей Штутгарта против гражданки Турции, которая запросила в Германии вид на жительство, чтобы воссоединиться с проживающим в Штутгарте супругом. Ей было в этом отказано в 2014 году из-за недостаточных знаний немецкого языка и отсутствия национальной визы для въезда в Германию.

Годом ранее посольство Германии в Анкаре не удовлетворило заявление гражданки Турции на предоставление въездной визы в ФРГ. Тогда она получила шенгенскую визу для посещения Нидерландов, где проживала ее сестра, и оттуда въехала в ФРГ, где запросила разрешение на жительство для воссоединения семьи, однако получила отказ.

Женщина утверждала, что не владеет грамотой и по состоянию здоровья нуждается в помощи мужа.

Контекст

В ходе операции против сирийских курдов армия Турции, судя по всему, использует немецкие танки Leopard 2. В самой Германии это вызвало возмущение. DW объясняет причины. (24.01.2018)

После ареста в Стамбуле гражданина ФРГ отношения Германии и Турции резко обострились. Министр иностранных дел ФРГ прервал отпуск, турецкого посла вызвали в немецкий МИД. (19.07.2017)

Европейский суд в Люксембурге постановил, что визовые требования Берлина оправданы до тех пор, пока они нацелены "на обеспечение эффективности иммиграционного контроля и регулирования миграционных потоков". Теперь федеральный административный суд в Лейпциге должен удостовериться, было ли это требование соблюдено властями Штутгарта, отказавшим турчанке.

В соответствии с иммиграционными нормами 1980 года граждане Турции при въезде в Германию обязаны выполнять общие визовые требования.

Отношения между Берлином и Анкарой обострены из-за репрессий властей Турции против предполагаемых путчистов и задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). В феврале Юджел был освобожден, но правительство ФРГ по-прежнему выражает обеспокоенность ситуацией с правами человека в Турции.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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