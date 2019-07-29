Суд ЕС прояснил вопрос об авторских правах на секретные доклады бундесвера

Суд Евросоюза в Люксембурге прояснил, в каком случае публикация в СМИ секретных докладов о миссиях бундесвера может считаться нарушением авторского права. В решении, опубликованном в понедельник, 29 июля, говорится, что о таком праве речь может идти в том случае, если документы являются произведением автора, в котором выражаются "его индивидуальность" и "произвольно выбранные им творческие решения".

При этом суд не берется решать, выполняют ли доклады о деятельности бундесвера эти критерии, и возлагает эту задачу на немецкие суды. Если документы будут признаны авторскими произведениями, то их публикацию нельзя будет оправдать правом на свободу СМИ, говорится далее в решении.

Иск властей ФРГ против журналистов

В Германии еженедельно составляется доклад о зарубежных миссиях бундесвера и ситуации в местах их проведения, который получают отдельные депутаты бундестага, департаменты ряда министерств, а также некоторые подчиняющиеся Минобороны ведомства. В сентябре 2012 года газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), которую издает группа Funke Medien NRW, запросила доступ к архиву этих докладов за последние 11 лет. Изданию отказали, обосновав это тем, что обнародование некоторой содержащихся в документах информации может оказать негативное влияние на деятельность бундесвера.

Однако Funke Medien NRW "неизвестным образом" удалось заполучить большую часть докладов, некоторые из которых были опубликованы под заголовком "Афганские файлы", говорится далее в заявлении Суда ЕС. Власти ФРГ обвинили издательскую группу в нарушении авторского права. В свою очередь Федеральная судебная палата Германии обратилась в Суд ЕС с просьбой разъяснить правоприменение соответствующих положений законодательства ЕС.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Сергей Елкин - свобода мнений в России Российский карикатурист Сергей Елкин так видит свободу слова в своей стране: когда русский человек желает выразить свое мнение, ему поневоле приходится кричать.

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Сельджук Эрдем - свобода слова в Турции Хотя карикатурист из Турции Сельджук Эрдем предпочитает, чтобы вместо него говорили его карикатуры, он предложил цитату, которая сопровождает эту работу: "Первое, что они сделают, - придут за вашими свободными мыслями. Всегда. Когда они заставят вас молчать, они могут делать все, что хотят. Или они не могут?"

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Гадо - труд медиа по примеру Сизифа Сфокусировав свое внимание на свободе слова во времена Трампа и социальных сетей, карикатурист из Кении Гадо (GADO) изобразил "общий вид медиа во времена фейковых новостей". Автор: Оли Танген-младший, Наталья Позднякова

