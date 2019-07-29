Суд ЕС прояснил вопрос об авторских правах на секретные доклады бундесвера

Суд Евросоюза дал определение документам, на которые распространяются авторские права, и поручил судам ФРГ самостоятельно решить, попадают ли в эту категорию военные доклады.
Суд Евросоюза в Люксембурге прояснил, в каком случае публикация в СМИ секретных докладов о миссиях бундесвера может считаться нарушением авторского права. В решении, опубликованном в понедельник, 29 июля, говорится, что о таком праве речь может идти в том случае, если документы являются произведением автора, в котором выражаются "его индивидуальность" и "произвольно выбранные им творческие решения".
При этом суд не берется решать, выполняют ли доклады о деятельности бундесвера эти критерии, и возлагает эту задачу на немецкие суды. Если документы будут признаны авторскими произведениями, то их публикацию нельзя будет оправдать правом на свободу СМИ, говорится далее в решении.
Иск властей ФРГ против журналистов
В Германии еженедельно составляется доклад о зарубежных миссиях бундесвера и ситуации в местах их проведения, который получают отдельные депутаты бундестага, департаменты ряда министерств, а также некоторые подчиняющиеся Минобороны ведомства. В сентябре 2012 года газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), которую издает группа Funke Medien NRW, запросила доступ к архиву этих докладов за последние 11 лет. Изданию отказали, обосновав это тем, что обнародование некоторой содержащихся в документах информации может оказать негативное влияние на деятельность бундесвера.
Однако Funke Medien NRW "неизвестным образом" удалось заполучить большую часть докладов, некоторые из которых были опубликованы под заголовком "Афганские файлы", говорится далее в заявлении Суда ЕС. Власти ФРГ обвинили издательскую группу в нарушении авторского права. В свою очередь Федеральная судебная палата Германии обратилась в Суд ЕС с просьбой разъяснить правоприменение соответствующих положений законодательства ЕС.
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