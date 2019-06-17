Суд ЕС признал сбор за пользование немецкими автобанами незаконным

Введение в Германии обязательного дорожного сбора для владельцев легковых автомобилей нарушает законодательство Европейского Союза. Такое решение принял суд ЕС в Люксембурге во вторник, 18 июня. Снижение ежегодного автомобильного налога для немецких автовладельцев на сумму, соответствующую дорожному сбору, - это косвенная дискриминация по национальному признаку, говорится в решении суда.

Так как власти ФРГ собираются компенсировать немецким автомобилистам сбор, расходы на пользование немецкими скоростными трассами и шоссейными дорогами фактически ложатся исключительно на владельцев машин, зарегистрированных в других странах ЕС, заключил суд. Он считает, что страны ЕС имеют право изменять систему финансирования инфраструктуры по примеру Германии, но при этом нельзя нарушать запрет на дискриминацию.

Введение сбора также нарушает принципы свободы оборота товаров и услуг, так как может препятствовать доступу на немецкий рынок продукции из других стран ЕС, а также привести к увеличению расходов на их перевозку и, следовательно, к росту цен.

Эксперт суда ЕС ранее не увидел нарушений

Иск в суд ЕС против Германии в октябре 2017 года подала Австрия, к жалобе присоединились и Нидерланды. Сторону Германии поддержала Дания. В начале февраля эксперт суда ЕС - генеральный адвокат - вынес заключение, в котором не усмотрел нарушения Берлином европейского законодательства. По его мнению, владельцев иностранных и немецких транспортных средств нельзя сравнивать друг с другом, так как жители других стран ЕС не облагаются немецким автомобильным налогом.

Новый сбор планировалось ввести в ФРГ в октябре 2020 года. В стране уже ведутся соответствующие приготовления, в частности, правительство заключило контракты с компаниями, которые должны будут обеспечить взимание с автомобилистов платы за проезд. Согласно планам, владельцы легковых авто, зарегистрированных не в ФРГ, должны купить наклейку на стекло сроком на 10 дней (от 2,5 до 25 евро), два месяца (7-50 евро) или год (максимум 130 евро). Стоимость зависит от экологического класса автомобиля и объема его двигателя.

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