 Суд ЕС признал нарушение миграционного права Польшей, Венгрией и Чехией | Новости из Германии о Европе | DW | 02.04.2020

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Европа

Суд ЕС признал нарушение миграционного права Польшей, Венгрией и Чехией

Отказавшись имплеменировать постановление Совета ЕС от 2015 года о перераспределении 160 тысяч беженцев, прибывших в Италию и Грецию, Польша, Венгрия и Чехия нарушили свои обязательства.

Суд ЕС в Люксембурге

Суд ЕС в Люксембурге

В ходе кризиса вокруг наплыва беженцев в ЕС в 2015 году Польша, Венгрия и Чехия нарушили законодательство ЕС. Такое решение вынес Суд ЕС в Люксембурге в четверг, 2 апреля, удовлетворив иск Еврокомиссии. Отказавшись выполнять имплементировать постановление Совета ЕС о перераспределении просителей убежища, принятое в сентябре 2015 года, три страны не выполнили свои обязательства, указал суд.

По мнению суда, страны не могут отказываться от своих обязательств в ЕС, ссылаясь на свои обязанности в сфере поддержания общественного порядка и защиты внутренней безопасности. Кроме того, они не имели права утверждать, что механизм перераспределения беженцев якобы не работал.

Решение суда является обязательно для исполнения, но суд пока не наложил штрафы. Еврокомиссия решила дать время трем странам для исполнения своих обязательств, но в случае дальнейшего отказа будет внесен новый иск, связанный с финансовыми санкциями, отмечается далее.

Кризис вокруг беженцев в 2015 году

В 2015 году министры внутренних дел стран Евросоюза приняли постановление о перераспределении до 160 тысяч нелегальных мигрантов, чтобы облегчить нагрузку на Грецию и Италию, через которые беженцы въезжали на территорию ЕС. Власти Чехии, Венгрии и Польши отказались следовать этому решению, несмотря на то, что Суд ЕС подтвердил его правомерность.

В результате около 160 тысяч просителей убежища в соответствии с системой квот были направлены в остальные государства Евросоюза. В декабре 2017 года Еврокомиссия подала иск о нарушении властями в Варшаве, Праге и Будапеште договора о Европейском Союзе.

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    Автор: Наталья Позднякова


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