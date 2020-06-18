Суд ЕС признал венгерский закон об иностранном финансировании НПО дискриминирующим

Принятый в Венгрии закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием, нарушает законодательство Европейского Союза. Такое решение вынес в четверг, 18 июня, Суд ЕС в Люксембурге.

Закон, который был принят в 2017 правительством Виктора Орбана, обязывает НПО, получающие из-за рубежа средства более 24 тысяч евро в год, регистрироваться в качестве "организаций, получающих выгоду от иностранного финансирования" и представлять список своих важнейших иностранных спонсоров. С точки зрения люксембургских судей, эти нормы нарушают право на свободное движение капиталов, на частную сферу и защиту данных, а также основное право на свободу объединений.

Положения рассматриваемого закона являются "дискриминирующими и ограничивающими" движение капиталов, способные создать "климат недоверия" по отношению к НПО, говорится в мотивировке решения суда.

Иск против Будапешта в конфликте вокруг законов об НПО, а также об университетах, получающих финансирование из-за границы, подала Еврокомиссия в декабре 2017 года. Пакет нормативных актов, получивший название "Остановить Сороса", был направлен против деятельности в Венгрии американского миллиардера венгерско-еврейского происхождения Джорджа Сороса.

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