 Суд ЕС признал венгерский закон об иностранном финансировании НПО дискриминирующим | Новости из Германии о Европе | DW | 18.06.2020

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Европа

Суд ЕС признал венгерский закон об иностранном финансировании НПО дискриминирующим

Закон, ограничивающий в Венгрии деятельность НПО с иностранным финансированием, дискриминирующий и создает климат недоверия к этим организациям, сочли судьи в Люксембурге.

Плакаты кампании, направленной против Джорджа Сороса, в будапештском метро

Плакаты кампании, направленной против Джорджа Сороса, в будапештском метро

Принятый в Венгрии закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием, нарушает законодательство Европейского Союза. Такое решение вынес в четверг, 18 июня, Суд ЕС в Люксембурге.

Закон, который был принят в 2017 правительством Виктора Орбана, обязывает НПО, получающие из-за рубежа средства более 24 тысяч евро в год, регистрироваться в качестве "организаций, получающих выгоду от иностранного финансирования" и представлять список своих важнейших иностранных спонсоров. С точки зрения люксембургских судей, эти нормы нарушают право на свободное движение капиталов, на частную сферу и защиту данных, а также основное право на свободу объединений.

Положения рассматриваемого закона являются "дискриминирующими и ограничивающими" движение капиталов, способные создать "климат недоверия" по отношению к НПО, говорится в мотивировке решения суда.

Иск против Будапешта в конфликте вокруг законов об НПО, а также об университетах, получающих финансирование из-за границы, подала Еврокомиссия в декабре 2017 года. Пакет нормативных актов, получивший название "Остановить Сороса", был направлен против деятельности в Венгрии американского миллиардера венгерско-еврейского происхождения Джорджа Сороса.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:21

Как университет Сороса в Венгрии стал "иностранным агентом"

 

Контекст

Брюссель выступил с последним предупреждением в адрес Орбана

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Еврокомиссия начала новую штрафную процедуру против Венгрии

Еврокомиссия направила Будапешту вопросы в связи с новым законом, который обязывает НПО отчитываться об иностранном финансировании и публично указывать наличие зарубежных спонсоров. (13.07.2017)  

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