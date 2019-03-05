Суд ЕС отменил старые санкции против Януковича и его соратников

Cуд Европейского Союза в Люксембурге в четверг, 11 июля вынес решение по девяти искам, поданным против Совета ЕС шестью украинскими высокопоставленными чиновниками периода президентства Виктора Януковича и самим экс-президентом. Судьи постановили отменить санкции Евросоюза, наложенные на истцов в 2016-2018 годах.

Тем не менее санкции (они предусматривают заморозку на территории ЕС всех активов лиц, которые находятся в санкционном списке) на данный момент сохраняются. Дело в том, что эти ограничительные меры вводятся заново на год, и каждое их продление считается отдельным юридическим актом. Действующие сейчас санкции были одобрены в марте текущего года и останутся в силе до марта 2020-го. Их решение Суда ЕС не касается.

Суть исков Януковича и его соратников

Как отмечается в пресс-релизе суда, он отменяет акты Совета ЕС, распространявшие ограничительные меры в отношении Виктора Януковича и его сыны Александра (действовали с 6 марта 2016 по 6 марта 2018 года), а также "касательно других украинцев" (с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года). Поскольку Совета ЕС впервые ввел санкции в 2014 году на один год и продлевал их потом ежегодно, то иски касались разных периодов действия санкций.

Виктор Янукович

Виктор Янукович и его сын Александр просили отменить ограничения, введенные в 2016 и 2017 годах. Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, бывший глава Нацбанка и вице-премьер Сергей Арбузов, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, а также бывший глава администрации президента Андрей Клюев добивались отмены решения о санкциях, наложенных в 2018 году.

Часть исков похожа, часть - в чем-то отличается. Преимущественно истцы утверждали, что Совет ЕС не имел достаточных оснований вносить их в санкционный список, что их право на защиту было нарушено, санкции непропорциональны содеянному, и что они нарушают право истцов на собственность.

Аргументация Суда Евросоюза

Самыми детализированными были иски Виктора Януковича и его сына. Они, в частности, утверждали, что Совет ЕС, вводя санкции, преследовал не задекларированные им цели, а "пытался добиться расположения нынешнего режима в Украине, чтобы Украина продолжила курс на более тесные связи с ЕС". В официальном решении Совета ЕС между тем отмечалось, что наложенные на Януковичей санкции были направлены на "поддержку верховенства права и уважение прав человека в Украине".

Процесс по делу Виктора Януковича в суде в Киеве (фото из архива)

Решение об удовлетворении исков Суд ЕС обосновал тем, что Совет Евросоюза должен был, как сказано в пресс-релизе, самостоятельно проверить, "было ли удовлетворено право на действенную судебную защиту на момент принятия решения". Напомним, что Совет ЕС лишь в марте 2019 года добавил в свое решение о санкциях заключение, что в Украине право на защиту бывших топ-чиновников, включенных в санкционный список, было соблюдено.

Изменения в санкционном списке ЕС

В марте 2014 года Совет ЕС составил первый список из 18 украинских высокопоставленных деятелей, включая экс-президента Виктора Януковича. Их туда внесли на основании расследований, которые начали в Украине в отношении этих лиц.

Новые власти в Киеве подозревали бывших высокопоставленных деятелей периода президентства Януковича, а также его самого, в присвоении ими госсредств и незаконном выводе денег за границу. После введения санкций на территории ЕС были заморожены все активы лиц, попавших в санкционный список.

Сам он несколько раз пересматривался (сейчас в нем 12 человек), в частности по итогам решений Суда ЕС в Люксембурге. Например, на основании вердикта суда были сняты санкции с экс-министра юстиции Елены Лукаш и брата Андрея Клюева Сергея. А вот Виктор Янукович и его сын Александр в 2017 году не смогли добиться отмены в Европейском суде санкций, действовавших в отношении них с марта 2015 по март 2016 года.

В марте текущего года эти ограничения вновь продлили - до марта 2020 года, на них решение Суда ЕС от 11 июля не распространяется.

Расследования в Украине

Основной причиной исключения соратников Януковича из санкционного списка являются либо недостатки в ведущихся в отношении них расследованиях в Украине, либо же решения украинских судов. Например, отказ в феврале прошлого года Печерского райсуда Киева провести досудебное расследование в отношении Андрея Клюева.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган за несколько часов до вынесения Судом Евросоюза решения 11 июля написала в Facebook: "Решение Суда ЕС никаким образом не повлияют на ход расследований в отношении упомянутых лиц, проводимых правоохранительными органами Украины".

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