Суд ЕС отказал женщине из Германии в компенсации за грудные имплантаты

Женщина из Германии не вправе претендовать на компенсацию от страховой компании французского производителя силиконовых имплантатов грудей. Такое решение обнародовал в четверг, 11 июня, Суд Европейского Союза в Люксембурге. Правовые нормы ЕС не предусматривают такой возможности, говорится в его постановлении.

В 2010 году стало известно, что французская компания Poly Implant Prothese (PIP) в течение ряда лет использовала в производимых ею грудных имплантатах дешевый и потенциально опасный для здоровья промышленный силикон. С 2001 по 2010 годы около 400 тысячам женщин были установлены такие грудные протезы, в том числе примерно 5000 женщин в Германии. Одна из них подала иск в высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне.

Суд: правило о защите от дискриминации в данном случае не применимо

Женщина потребовала компенсации от страховщика компании PIP, но тот отказался платить, сославшись на пункт договора с производителем имплантатов, согласно которому возмещение ущерба возможно только во Франции. В связи с этим суд во Франкфурте-на-Майне попросил Суд ЕС в Люксембурге прояснить, не нарушает ли это положение страхового договора действующий в Евросоюзе запрет дискриминации по признаку гражданства.

Судьи в Люксембурге пришли к выводу, что положение о запрете дискриминации в данном случае невозможно применить, чтобы оспорить пункт договора о территориальном ограничении обязательств страховщика. Как указали судьи, данные обстоятельства дела не подпадают под европейское право, поскольку оно никак не регулирует страхование производителей медицинской продукции.

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