 Суд ЕС отказал женщине из Германии в компенсации за грудные имплантаты | Новости из Германии о Европе | DW | 11.06.2020

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Европа

Суд ЕС отказал женщине из Германии в компенсации за грудные имплантаты

Немка добивалась компенсации от страховой компании французского производителя силиконовых протезов груди. Страховщик отказался платить, указав, что по договору обязан возмещать ущерб только во Франции.

Силиконовый имплантат груди французской фирмы PIP

Силиконовый имплантат груди французской фирмы PIP

Женщина из Германии не вправе претендовать на компенсацию от страховой компании французского производителя силиконовых имплантатов грудей. Такое решение обнародовал в четверг, 11 июня, Суд Европейского Союза в Люксембурге. Правовые нормы ЕС не предусматривают такой возможности, говорится в его постановлении.

В 2010 году стало известно, что французская компания Poly Implant Prothese (PIP) в течение ряда лет использовала в производимых ею грудных имплантатах дешевый и потенциально опасный для здоровья промышленный силикон. С 2001 по 2010 годы около 400 тысячам женщин были установлены такие грудные протезы, в том числе примерно 5000 женщин в Германии. Одна из них подала иск в высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне.

Суд: правило о защите от дискриминации в данном случае не применимо 

Женщина потребовала компенсации от страховщика компании PIP, но тот отказался платить, сославшись на пункт договора с производителем имплантатов, согласно которому возмещение ущерба возможно только во Франции. В связи с этим суд во Франкфурте-на-Майне попросил Суд ЕС в Люксембурге прояснить, не нарушает ли это положение страхового договора действующий в Евросоюзе запрет дискриминации по признаку гражданства.

Судьи в Люксембурге пришли к выводу, что положение о запрете дискриминации в данном случае невозможно применить, чтобы оспорить пункт договора о территориальном ограничении обязательств страховщика. Как указали судьи, данные обстоятельства дела не подпадают под европейское право, поскольку оно никак не регулирует страхование производителей медицинской продукции. 

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    Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

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    "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

  • Отец кормит ребенка

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    До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

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    Особенности немецких родителей

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    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

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    Прививки

    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


 

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