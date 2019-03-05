Суд ЕС оставил ХАМАС в списке террористических организаций

Европейский суд в Люксембурге оставил радикальное исламистское движение ХАМАС в черном списке террористических организаций. Иск организации отклонен в среду, 6 марта.

Вынося вердикт, судья сослался на решение Совета ЕС, в марте 2015 года постановившего, что что ХАМАС и его военизированное крыло - "Бригады Иззеддина аль-Кассама" должны быть внесены в список организаций, чьи активы подлежат заморозке в рамках противодействия террористическим формированиям в Европе. Членам движения закрыт въезд в Евросоюз.

Суд в Люксембурге постановил, что последствия радикальной активности ХАМАС в период с 2011 по 2014 год до сих пор ощущаются и оснований для исключения из перечня ЕС нет.

Кроме Евросоюза, ХАМАС признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония. Австралия и Великобритания причисляют к подобным организациям только военное крыло ХАМАС. В Иордании движение полностью запрещено.

Список террористических организаций был создан в Европейском Союзе после терактов 11 сентября 2001 года. Он включает в себя свыше 13 физических лиц и 22 организации.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: