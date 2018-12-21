 Суд в Эквадоре отклонил жалобу Ассанжа на условия содержания в посольстве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.12.2018

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Мир

Суд в Эквадоре отклонил жалобу Ассанжа на условия содержания в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2012 года живет на территории дипломатического представительства в Лондоне, жаловался на ограничения в пользовании интернетом и телефоном.

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

Апелляционный суд в эквадорской провинции Пичинча отклонил жалобу основателя проекта WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа на условия его содержания в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщил адвокат Ассанжа Карлос Поведа.

"Мы проиграли", - констатировал защитник. По его словам, суд счел жалобу необоснованной и не усмотрел никаких нарушений прав Ассанжа. Юрист добавил, что все возможности возбудить апелляционное производство по данному делу исчерпаны.

Без связи с внешним миром

Основатель WikiLeaks обвинял Кито в нарушении его прав и свобод. В частности, австралиец Ассанж, позднее получивший гражданство Эквадора, недоволен наложенными на него ограничениями в общении с внешним миром: ему запретили пользоваться интернетом и телефоном.

Гостей репортера подвергают тщательной проверке - они должны предоставить доступ к своим страницам в социальных сетях и мобильным телефонам. Наконец, посольство запретило основателю WikiLeaks говорить на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора, и заставляет Ассанжа тщательнее убирать за его котом, иначе животное могут забрать в приют.

Контекст

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В понедельник, 14 ноября, основателя WikiLeaks должны допросить по делу об изнасиловании. Но даже после этого Ассанж вряд ли сможет покинуть свое убежище в Лондоне. (14.11.2016)

Нынешнее правительство Эквадора не скрывает своего желания избавиться от Ассанжа. В июле президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что его правительство ведет с британскими властями переговоры о том, чтобы Джулиану Ассанжу возможно было покинуть эквадорское посольство в Лондоне.

Под угрозой ареста

Эквадор предоставил убежище Ассанжу в своем лондонском посольстве в 2012 году, когда тот скрывался от выдачи Швеции по обвинению в изнасиловании, но в мае 2017 года расследование против него прекратили. Теперь австралийцу грозит арест в Великобритании, поскольку он нарушил закон, не явившись в суд.

Ассанж опасается, что будет выдан властям США, где ему может грозить длительное тюремное заключение за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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