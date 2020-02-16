 Суд в ФРГ постановил приостановить расчистку участка для Tesla | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2020

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Германия

Суд в ФРГ постановил приостановить расчистку участка для Tesla

Вырубка леса на участке, где планируют построить завод Tesla, должна быть прекращена до рассмотрения жалобы экоактивистов.

Участок для строительства завода Tesla

Участок для строительства завода Tesla

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга постановил временно приостановить расчистку участка и вырубку леса на территории, предназначенной для строительства первого европейского завода американского автоконцерна Tesla. Как сообщили в суде в воскресенье, 16 февраля, решение будет действовать до вынесения вердикта по жалобе федерального экологического союза "Зеленая лига" (Grüne Liga e. V.) на постановление административного суда Франкфурта-на-Одере от 14 февраля.

В обосновании отмечается, что вырубка может быть завершена уже в течение трех дней, то есть до того, как суд смог бы принять итоговое решение по жалобе экоактивистов. При этом не следует исходить из того, что требования о правовой защите, выдвигаемые "Зеленой лигой", "изначально совершенно бесперспективны", пояснили в обосновании.

Контекст

Решение Маска построить первый в Европе завод Tesla под Берлином окрылило местные власти. Немецкая семья, имеющая Model 3 и живущая там, где вырастет завод, прокомментировала DW эту новость. (28.11.2019)

Повышенное внимание инвесторов

Ранее генеральный секретарь экономического совета Христианско-демократического союза Вольфганг Штайгер (Wolfgang Steiger) предупредил, что в ситуации с Tesla за разрешением конфликта "промышленные компании и инвесторы" наблюдают особенно внимательно. Руководитель парламентской фракции Свободной демократической партии Михаэль Тойрер (Michael Theurer) в свою очередь посоветовал воздержаться от дальнейших жалоб в связи с намеченным строительством гигафабрики.

Завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в 40 километрах к юго-востоку от Берлина должен заработать уже с лета 2021 года. Как ожидается, ежегодно там будут выпускаться 150 000 машин Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 000 автомобилей в год.

Чем недовольны местные жители

Перед началом строительства фабрики Tesla решила вырубить около 300 га леса. Это вызвало широкое недовольство среди местного населения. В середине января около 200 жителей Грюнхайде вышли на акцию протеста. Параллельно в муниципалитете прошла и демонстрация в поддержку концерна. По данным полиции, в этом мероприятии приняли участие около 30 человек, а по сведениям организаторов - 50.

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    Автор: Андрей Гурков


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