 Суд в ФРГ отказал в убежище афганцу, ранившему ножом туристов в Амстердаме | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2018

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Германия

Суд в ФРГ отказал в убежище афганцу, ранившему ножом туристов в Амстердаме

Суд в Германии счел, что афганец, напавший полгода назад на туристов в Амстердаме, не подвергался политическим преследованиям на родине и ему там ничто не угрожает. Его просьба об убежище отклонена.

Вокзал в Амстердаме после нападения с ножом на туристов

Вокзал в Амстердаме после нападения с ножом на туристов

Административный суд в Трире на западе Германии отклонил ходатайство об убежище афганца, подозреваемого в нападении с ножом в Амстердаме, во время которого были ранены два человека. При возвращении на родину ничто не угрожает его жизни, сообщил суд в пятницу, 14 декабря.

Контекст

Это решение было принято, поскольку у афганца, ранившего ножом двух человек на вокзале Амстердама, оказался вид на жительство Германии. В МВД пока не сообщили, было ли о нем известно ведомству. (01.09.2018)

В Германии соискатели убежища получают до 354 евро в месяц, по этому показателю ФРГ находится среди лидеров в Евросоюзе. Но есть и страны ЕС, где мигрантам платят больше. Подробности - у DW. (21.06.2018)

В сообщении подчеркивается, что в ходе разбирательства речь шла не о нападении на центральном вокзале Амстердама, которое подлежит рассмотрению в рамках уголовного права. Суд в Трире занимался исключительно вопросом, подвергался ли истец в Афганистане преследованию по политическим мотивам и угрожает ли ему на родине опасность. На оба вопроса судьи ответили отрицательно. В решении суда также указывается, что молодой человек в состоянии самостоятельно добывать в Афганистане средства к существованию.

Иск рассматривался в Трире, поскольку последнее место жительства афганца было зарегистрировано в Ингельхайме в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Вердикт трирского суда еще может быть обжалован в земельном высшем административном суде.

В конце августа 19-летний гражданин Афганистана ранил ножом двух американских туристов. Полиция открыла огонь по подозреваемому и ранила его. Голландские власти заявили, что афганец действовал из террористических побуждений. В настоящее время он находится под стражей в Амстердаме.

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    Автор: Ирина Филатова


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