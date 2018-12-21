 Суд в США обязал КНДР выплатить 500 млн долларов из-за смерти студента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.12.2018

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Мир

Суд в США обязал КНДР выплатить 500 млн долларов из-за смерти студента

Суд в Вашингтоне постановил, что Пхеньян должен заплатить семье американского студента Отто Уормбира, умершего после предполагаемых пыток в КНДР, 500 млн долларов. Это постановление имеет лишь символическое значение.

Отто Уормбир на пресс-конференции в Пхеньяне

Отто Уормбир на пресс-конференции в Пхеньяне

Суд в США обязал Северную Корею выплатить компенсацию в размере более 500 млн долларов из-за смерти американского студента Отто Уормбира, скончавшегося после тюремного заключения и предполагаемых пыток в КНДР. Судья Берил Хауэлл из окружного суда в Вашингтоне в понедельник, 24 декабря, признала КНДР виновной в пытках, захвате заложника и внесудебной казни 22-летнего американца.

Контекст

С 27 июля гражданам США запрещено ездить в Северную Корею, сообщили два турагентства. Паспорт любого американца, направляющегося в КНДР, аннулируется по истечении 30-дневного срока. (21.07.2017)

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

"Тоталитарный режим в Пхеньяне использовал Уормбира в качестве пешки в своем всемирном мошенничестве и конфронтации с США", - указала судья. Родители Уормбира выразили благодарность Берил Хауэлл за "продуманное решение", в соответствии с которым северокорейское руководство было признано "юридически и морально" ответственным за смерть их сына.

Решение вашингтонского суда имеет лишь символическое значение, поскольку в США отсутствуют механизмы для взыскания компенсации с Северной Кореи. У КНДР также нет имущества в США, которое можно было бы арестовать в качестве обеспечительной меры.

22-летний Отто Уормбир умер в июне 2017 году вскоре после того, как был доставлен из КНДР в США в состоянии комы со следами пыток на теле. Уормбир приехал в Северную Корею в декабре 2015 года в составе туристической группы из Китая. В январе 2016 года его задержали в аэропорту Пхеньяна при попытке вывезти политический пропагандистский плакат. В суде студента признали виновным в "преступлении против государства". Незадолго до оглашения приговора состоялась пресс-конференция, на которой Уормбир, не скрывая слез, просил прощения у северокорейского народа, назвав попытку похитить плакат "самой ужасной ошибкой в жизни".

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    Автор: Александра Ёлкина


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Туристический рай в Северной Корее: отдых под звук ракетных испытаний (14.10.2017)

 

 

Контекст

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Слабая экономика, бедность и международная изоляция - все это по-прежнему характеризует КНДР. С другой стороны, Пхеньян продолжает провоцировать мировые державы своими ядерными испытаниями. Подробнее - в фотогалерее DW. (13.01.2016)  

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