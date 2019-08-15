 Суд в США выдал ордер на арест иранского супертанкера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Суд в США выдал ордер на арест иранского супертанкера

Верховный суд Гибралтара разрешил Grace 1 покинуть пролив, в ответ Вашингтон выдал ордер на арест по подозрению в финансировании терроризма.

Супертанкер Grace 1 у побережья Гибралтара

Супертанкер Grace 1 у побережья Гибралтара

Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского сверхкрупного океанского танкера Grace 1, после того как Верховный суд (ВС) Гибралтара - заморской территории Великобритании - разрешил судну покинуть пролив. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.

Вашингтон считает, что вся нефть, перевозимая танкером, должна быть изъята, а с владельцев судна - взысканы порядка 995 тыс. долларов (897 тыс. евро) за нарушение Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), актов о банковском мошенничестве и об отмывании средств, а также закона о финансировании терроризма.

По версии следствия, имела место схема "незаконного доступа к финансовой системе США для нелегальных поставок (нефти. - Ред.) в Сирию из Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР), внесенным в список иностранных террористических организаций".

ВС Гибралтара отпустил моряков

ВС Гибралтара 15 августа отклонил требования США о дальнейшем задержании судна. С индийского капитана судна и трех моряков был официально снят арест. До этого они были освобождены под залог.

История танкерной войны

Контекст

Требование США о дальнейшем задержании иранского судна было отклонено, поскольку письменный запрос Вашингтона в суд не поступил. Танкер может покинуть Гибралтар. (15.08.2019)

Иран приостановил выполнение ядерного соглашения и угрожает перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. США направили в регион авианосную группу. Самое важное о конфликте - у DW. (08.05.2019)

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

Иранский супертанкер был задержан 4 июля в Гибралтарском проливе по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, действующих с 2011 года. Позднее министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что корабль был задержан по запросу США, направленному Великобритании. А ряд информагентств сообщили, что супертанкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики.

Иран ответил симметрично. Две недели спустя КСИР заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, команду которого обвинили в нарушении правил международного судоходства и контрабанде нефти.

В воскресенье, 4 августа, стало известно о задержании Ираном в Персидском заливе еще одного иностранного танкера. Экипаж судна также обвинили в нелегальной перевозке 700 тысяч литров топлива, предназначенного для ряда арабских государств. Топливо конфисковано, семь членов команды задержаны.

В начале июля США заявили о готовности создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе. 5 августа о присоединении к миссии объявили власти Великобритании. В свою очередь Германия и Франция выступают за создание европейской миссии по защите мирного судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Пляж в Гибралтаре

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Андалузская идиллия

    6,5 квадратных километров площади, много пляжей и скала высотой 426 метров - у Гибралтара есть все, что нужно туристам. Полуостров граничит с испанской областью Андалузия. И ничто бы не нарушало покой этого рая на земле, если бы не Утрехтский мирный договор 1713 года и не стратегическое положение Гибралтара, позволяющее контролировать одноименный пролив, соединяющий Средиземное море с океаном.

  • Гибралтарская скала

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Гибралтарская скала

    Утрехтский мирный договор положил конец войне за испанское наследство. По его условиям Испания вынуждена была отказаться от части своих владений, из которых Гибралтар и остров Минорка отошли Великобритании. И по сей день Гибралтар находится под суверенитетом Великобритании и является одной из ее заморских территорий. Что, впрочем, не мешает Испании тоже претендовать на него.

  • обезьяны маготы

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Символ - обезьяны

    Гибралтар является единственным местром в Европе, где в естественных условиях дикой природы живут обезьяны - маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна. Когда в ходе Второй мировой войны их число резко сократилось, британский премьер Уинстон Черчилль лично распорядился привезти новых животных из Марокко для восстановления поголовья.

  • граница Испании и Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Как проехать на заморскую территорию?

    Проще всего добраться до Гибралтара с испанской территории пешком. Въехать на машине потребует намного больше времени, так как многие испанцы ездят на полуостров заправляться. На Гибралтре нет налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому бензин там дешевый. Автомобилисты довольны, владельцы АЗС в Андалузии - нет.

  • Аэропорт Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Пешком по взлетному полю

    Но как ни въезжай в Гибралтар - и пешеходам, и водителям приходится пересекать взлетное поле местного аэропорта. Ничего подобного нет нигде в мире. В сутки аэропорт обслуживает 10 взлетов и посадок самолетов - и в эти моменты взлетная полоса закрывается для прочего движения. У всех самолетов маршрут один - Великобритания.

  • Флаги Великобритании, Гибралтара и ЕС

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Под тремя флагами

    О статусе полуострова говорят развевающиеся здесь три флага: британский "Юнион Джек", введенный в 1982 году флаг Гибралтара с изображенными на нем крепостью и золотым ключом и флаг ЕС. Последний спустят 29 марта 2019 года - к большому сожалению жителей полуострова. На референдуме по Brexit 96 процентов из них проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

  • Вид на столицу Гибралтара, которая носит то же название

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Одно из самых густонаселенных мест в мире

    На Гибралтаре живут около 33 тысяч человек. Это одна из самых густонаселенных территорий в мире. Жители полуострова автоматически получают британский паспорт в дополнение к своему первоначальному гражданству. Единственный государственный язык на полуострове - английский. А вот уличное движение, в отличие от Великобритании, правостороннее.

  • Гибралтар, в старом городе

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Атмосфера Великобритании и Андалузии

    Все вывески и даже мусорные контейнеры на Гибралтаре подписаны преимущественно на английском, а британский флаг можно увидеть повсюду. Однако солнце и близость к морю создают ощущение полной погруженности в испанский стиль жизни.

  • Английский паб на главнной улице Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Фиш энд чипс вместо тапаса и паэльи

    Кухня на Гибралтаре - тоже британская. На улицах столицы Гибралтара, которая носит такое же название, выстроились в ряд традиционные английские пабы. И даже если в меню вы найдете что-нибудь, напоминающее испанскую кухню, платить лучше всего в фунтах стерлингов. Кроме тех случаев, когда мириться с нелепой наценкой совершенно невозможно.

  • Киоск с алкоголем

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Рай для инвесторов…

    Кстати о ценах. Гибралтар считается настоящим налоговым раем. Чрезвычайно низкие налоговые ставки привлекают сюда инвесторов со всего мира, что, впрочем, сильно огорчает испанцев. Власти в Мадриде опасаются, что испанские граждане используют Гибралтар для отмывания денег.

  • Сувениры Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    … и покупателей

    На Гибралтаре найдутся сувениры на любой вкус и кошелек. Например, вездесущие магниты на холодильник. Однако будущая привлекательность полуострова в плане торговли под вопросом, ведь в ЕС четко заявили, что Испании придется поддержать торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем.

  • Гибралтар, бинокль за 1 евро или 1 фунт стерлингов

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Туманные перспективы

    Власти Гибралтара сильно обеспокоены предстоящим выходом Великобритании из ЕС. Глава гибралтарского правительства Фабиан Пикардо уверяет, что полуостров не станет разменной монетой или жертвой в процессе Brexit. У британцев нервы тоже напряжены до предела: бывший лидер консерваторов Майкл Говард даже говорил о возможной войне.

  • Пляж на Гибралтаре

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Спокойствие, только спокойствие!

    Но даже при всей неясности политического будущего Гибралтар остается прекрасным солнечным уголком с великолепными пляжами, где через пролив можно увидеть Африку. С такими пейзажами все заботы можно отложить на потом.

    Автор: Мартин Муно, Ирина Филатова, Павел Лось


Смотреть видео 12:45

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву. DW Новости

Контекст

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

Это лишь большая скала - но расположеная на стратегически важном месте. Лондон и Мадрид спорят из-за нее с 1713 года. С началом Brexit ситуация изменилась - и судьба Гибралтара вновь неясна. (06.04.2017)  

Ссылки в интернете

Минюст США

Аудио- и видеофайлы по теме

Мега-яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре  

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву. DW Новости  

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Также по теме

Supertanker «Grace 1» liegt vor Gibraltar

Суд в Гибралтаре снял арест с иранского супертанкера Grace 1 15.08.2019

Требование США о дальнейшем задержании иранского судна было отклонено, поскольку письменный запрос Вашингтона в суд не поступил. Танкер может покинуть Гибралтар.

Реклама

Самые читаемые

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?  

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)  

Пилоты Airbus, аварийно севшего в поле под Москвой, стали Героями России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно