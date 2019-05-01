 Суд в Петербурге арестовал двух лидеров оппозиционной акции 1 мая | Новости из Германии о России | DW | 02.05.2019

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Россия

Суд в Петербурге арестовал двух лидеров оппозиционной акции 1 мая

По 10 суток ареста назначено Александру Шуршеву и Андрею Пивоварову. Суд назвал их виновными в организации несанкционированного публичного мероприятия.

Задержание демонстрантов в Петербурге 1 мая

Задержание демонстрантов в Петербурге 1 мая

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток двух лидеров согласованного оппозиционного шествия "Свободному Петербургу - свободные выборы" - руководителя муниципальной кампании штаба Алексея Навального Александра Шуршева и экс-председателя движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. "Александру, начальнику кампании, дали 10 суток ареста. При этом время отсчитывают, начиная с ночи 2 мая, а вчерашний день не в счет", - говоритcя в сообщении штаба Навального в Петербурге, выложенном в Twitter в четверг, 2 мая.

Оба оппозиционера признаны судом виновными в организации несогласованного публичного мероприятия - митинга в ходе согласованного шествия. Они получили максимальное наказание по статье 20.2 КоАП. В пресс-службе "Открытой России" сообщили, что "в деле отсутствовал документ из Смольного о согласовании шествия, вместо него - распечатка скриншота документа из поста в соцсети "В контакте".

Контекст

Марш памяти Немцова - одна из немногих санкционированных протестных акций за долгое время. Но часть демонстрантов уже не верит в эффективность уличного протеста и приходит только для того, чтобы почтить память политика. (24.02.2019)

Одним из участников акции "Контрольная прогулка", состоявшейся в Москве 13 мая, стал актер, режиссер, драматург и поэт Сергей Юрский. В интервью DW актер поделился своими мыслями об акции, о времени и политике. (13.05.2012)

Недопустимые доказательства

Между тем газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката сообщает, что полиция представила в суд недопустимые доказательства, в том числе копии объяснений без печатей и необходимых реквизитов, что ранее признавал незаконным Верховный суд России. Сами полицейские не явились в суд как свидетели, а комитет по законности администрации Санкт-Петербурга не представил обычной для таких процессов справки о несогласованном мероприятии.

На решение суда подана апелляционная жалобе, которая должна быть рассмотрена в течение суток.

1 мая сотрудники полиции и ОМОН задержали 68 участников оппозиционного марша. Некоторые задержания проходили с применением силы. Как минимум трем демонстрантами потребовалась медицинская помощь. Александра Шуршева сотрудник ОМОНа бросил на асфальт, в результате чего у оппозиционера был диагностирован ушиб грудной клетки.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

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На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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