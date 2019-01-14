Суд в Москве продлил арест всем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста на три месяца четырем украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. В среду, 16 января, решение было принято в отношении командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимира Лисового, а также членов экипажей захваченных кораблей Виктора Беспальченко, Владимира Варымеза и Владислава Костышина. Таким образом, арест продлен до 24 апреля всем 24 украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в конце ноября.

Адвокаты задержанных моряков намерены обжаловать продление ареста. "Все вынесенные вчера и сегодня Лефортовским судом постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных будут обжалованы адвокатами нашей команды в установленный законом трехдневный срок", - написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

Накануне суд принял аналогичное решение в отношении 20 задержанных украинцев. Первыми огласили вердикт группе подсудимых в составе Сергея Попова, Андрея Шевченко, Владимира Терещенко и Богдана Головаша. Позднее аналогичное постановление вынесли остальным военнослужащим. Формат слушаний 15 января был изменен с открытого на закрытый. На данном шаге настаивал прокурор, сославшийся на "неординарность" дела, адвокаты выступали против.

Керченский кризис

25 ноября 2018 года в Черном море вблизи Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир). Их обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ.

Экипаж кораблей из 24 человек арестовали до 25 января. Все арестованные заявили следователям, что являются военнопленными, и отказались от дачи показаний. Военнопленными моряков называют и в Киеве. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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