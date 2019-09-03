Суд в Москве приговорил блогера к 5 годам колонии за твит о детях силовиков

Пресненский суд во вторник, 3 сентября, приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в "возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов". Защита намерена обжаловать приговор.

31 июля 2019 года Владислав Синица написал в своем микроблоге Twitter следующую фразу: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы". Следствие посчитало данную публикацию экстремистской и обратилось в Пресненский суд с ходатайством об аресте блогера, которое суд и удовлетворил 5 августа 2019 года.

По версии следствия, этой публикацией Синица "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". Сам блогер признал факт публикации, однако отказался признавать себя виновным и назвал происходящее "абсурдом".

Адвокат Синицы также настаивает на отсутствии состава преступления. По мнению защитника, в твите содержатся "не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести". Свой спорный пост в соцсети Twitter Синица опубликовал вскоре после того, как 27 июля в Москве прошла несогласованная властями акция оппозиции за честные выборы в Мосгордуму, жестко подавленная силовиками.

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