 Суд в Москве отложил рассмотрение ″дела Twitter″ | Новости из Германии о России | DW | 22.03.2019

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Россия

Суд в Москве отложил рассмотрение "дела Twitter"

Роскомнадзор хочет оштрафовать социальную сеть за отказ предоставить информацию том, хранятся ли персональные данные пользователей в России.

Логтип Twitter на экране смартфона

Мировой суд Москвы в пятницу, 22 марта, приступил к рассмотрению протокола об административном правонарушении, который составил Роскомнадзор против Twitter, передает корреспондент DW. Ведомство обвиняет компанию в отказе предоставить данные о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны, в правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 КоАП РФ.

Контекст

В Германии заработал закон, который обязал социальные сети следить за своим контентом. У закона очень много критиков. Аналогичные меры готовят и в России. (13.01.2018)

Судьба Сирии решается через твиты Дональда Трампа. Он то призывает Россию готовиться к ракетным ударам США, то пишет, что они "могут быть скоро или совсем нескоро". Взгляд Сергея Елкина. (12.04.2018)

Статья влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Twitter не считает, что нарушил законы РФ.

Чем занимается Twitter в России?

По словам юриста Twitter Марии Михеенко, из протокола Роскомнадзора неясно, за что именно американская компания привлекается к ответственности. В действиях подзащитного нет состава правонарушения, сообщила она мировому судье на заседании. Юрист отметила также, что с декабря 2017 года Twitter вел переписку с Роскомнадзором, в которой обсуждал рабочие моменты, и договаривался о встречах. Однако позже компания внезапно получила уведомление о составлении протокола.

На вопрос судьи, чем занимается Twitter на территории России, юрист компании сказала, что не уполномочена об этом рассказывать. Мировой судья Антон Козырев перенес заседание на 29 марта, чтобы в суд явился представитель Роскомнадзора, а юрист Twitter подготовилась к ответам на вопросы о деятельности компании в России.

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    Автор: Сергей Елкин


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Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

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