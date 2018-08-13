 Суд в Минске отклонил жалобу журналиста DW на задержание | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.08.2018

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Беларусь

Суд в Минске отклонил жалобу журналиста DW на задержание

Корреспондент DW в Минске Павлюк Быковский продолжит оспаривать правомерность своего задержания по делу о нелегальном доступе к платной подписке госагентства "Белта".

Павлюк Быковский после освобождения из ИВС, 10 августа 2018 года

Павлюк Быковский после освобождения из ИВС, 10 августа 2018 года

Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу корреспондента русской редакции Deutsche Welle (DW) Павлюка Быковского на незаконное задержание. Заседание суда прошло в понедельник, 13 августа, в закрытом режиме.

"Адвокат подавал жалобу в моих интересах с точки зрения того, что мое задержание было незаконным и необоснованным. Но они посчитали, что не было никаких нарушений", - пояснил Быковский в интервью DW. Журналист заявил, что намерен дальше оспаривать это дело. "Сама по себе оценка того, было это или не было законным, является достаточно важной", - подчеркнул он.

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Павлюк Быковский также намерен добиваться возвращения техники, конфискованной в ходе обыска в его квартире. "У меня сейчас конфискованы вся техника, банковские карточки, телефоны и т.д. Сейчас я буду писать ходатайство, чтобы мне все это возвращали", - отметил он. Ранее журналист сообщил, что проходит подозреваемым по делу о незаконном доступе к платной подписке госагентства "Белта".

Задержания журналистов по "делу "Белта"

10 августа Быковский был отпущен на свободу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома, куда его поместили после обыска у него дома. 7 августа в рамках "дела "Белта" прошли обыски в редакциях новостного портала Tut.by и информационного агентства БелаПАН. В ИВС в Минске были помещены семь журналистов этих изданий, в том числе главный редактор Tut.by Марина Золотова. Следователи подозревают их в "несанкционированном доступе к компьютерной информации".

Позже в Следственном комитете заявили, что Золотова "активно содействовала расследованию", признав, в частности, что "с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники" незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке агентства "Белта". Правонарушение Золотовой квалифицировано по статье о бездействии должностного лица. По версии следствия, показания задержанных "подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела".

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    Автор: Галина Петровская


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