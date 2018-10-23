Суд в Майнце готов запретить дизельные автомобили

Майнц может стать следующим городом Германии, в котором будет введен запрет на движение старых автомобилей с дизельными двигателями. Административный суд Майнца во вторник, 24 октября, удовлетворил соответствующий иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Согласно решению суда, власти столицы федеральной земли Рейнланд-Пфальц должны не позднее сентября 2019 года запретить движение дизельных автомобилей в том случае, если с помощью других мер не удастся добиться снижения содержания диоксида азота в воздухе до допустимых границ.

Правительство ФРГ хочет изменить законы

Правительство ФРГ хочет узаконить мероприятия, позволяющие не только снизить загрязнение воздуха в 65 немецких городах, но и избежать запрета на дизельные автомобили. Как заявил в среду глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun), 7 ноября правительство собирается внести изменения в законы "О защите окружающей среды от различных вредных воздействий" и "О дорожном движении". Согласно предлагаемым изменениям, запрет на движение дизельных автомобилей может быть введен только в тех городах, где среднегодовая концентрация диоксида азота в воздухе превысит отметку в 50 микрограмм на кубический метр. На сегодняшний день, согласно нормативам ЕС, предусматривается максимальная величина в 40 мкг на кубический метр. Кроме того, не может быть запрещено движение машин, содержание диоксида азота в выхлопных газах которых не превышает 270 миллиграмм на километр.

По словам Брауна, в тех городах, в которых содержание диоксида азота находится в диапазоне между 40 и 50 мкг на кубический метр необходимо добиваться снижения этого уровня не за счет запрета на дизельные автомобили, а путем вывода из эксплуатации старых автобусов и машин городских служб, а также улучшения организации дорожного движения.

В 15 городах Германии, где отмечается значительное превышение диоксида азота в воздухе, предполагается оказать финансовую помощь владельцам старых дизельных автомобилей, если они захотят поменять их на более новые модели, или оснастить машины более современными катализаторами. Эти расходы правительство хотело бы возложить на автопроизводителей.

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