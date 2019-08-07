Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Атамбаева

Суд в столице Киргизии Бишкеке продлил срок ареста бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на два месяца. "Первомайский районный суд в ходе выездного заседания, которое прошло в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ), принял решение оставить под стражей Атамбаева до 26 октября", - сообщил адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев в интервью "Интерфаксу" во вторник, 20 августа.

При этом Слесарев констатировал неоднократные нарушения уголовно-процессуального законодательства со стороны судебных и следственных органов. "Само выездное заседание, закрытый режим проведения судебных заседаний идут вразрез с УПК и конституцией Киргизии", - пояснил он.

Действия в интересах ОПГ

Между тем в пресс-службе генпрокуратуры Киргизии сообщили, что Атамбаев подозревается в коррупционных действиях в интересах организованной преступной группы (ОПГ) по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

"Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями 43 часть 2 и 319 часть 2 УК Киргизии", - сказал источник в генпрокуратуре, указав, что речь идет о "преступлении в интересах ОПГ", а также о "подстрекательстве и склонении иного соучастника к совершению преступления".

Представитель надзорного ведомства сообщил, что материалы из дела об освобождении Батукаева переданы в Военную прокуратуру Киргизии, которая также проводит досудебное производство по факту незаконного обогащения Алмазбека Атамбаева.

Многочисленные претензии в Атамбаеву

Атамбаев был задержан бойцами киргизского спецназа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека 8 августа. Задержание Атамбаева сопровождалось двухдневными ожесточенными столкновениями между сторонниками экс-президента и бойцами правоохранительных органов, в результате которых пострадали 170 человек, в том числе 79 правоохранителей. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Атамбаев был помещен в СИЗО ГКНБ. Суд наложил арест на 120 объектов движимого и недвижимого имущества Атамбаева и членов его семьи. Экс-президент Киргизии подозревается в совершении целого ряда тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа.

Ему предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль. Атамбаев также подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

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