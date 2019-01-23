Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева в четверг, 24 января, признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. В зачитываем приговоре сказано, что вина Януковича доказана. Наказание, назначенное Януковичу, еще не объявлено.

Оглашение приговора в Оболонском районном суде Киева началось утром. Перед зданием суда дежурят усиленные наряды полиции. Митингующих нет. В тесном зале суда не хватило места для всех пришедших журналистов. Около 29 из них стоят в коридоре, сообщил с места событий корреспондент DW.

Янукович, который укрывается на территории России, обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или другие тяжкие последствия, о государственной измене и о пособничестве в ведении агрессивной войны.

Прокуратура требует приговорить экс-президента Украины к 15 годам лишения свободы. Оболонский суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. Слушания проводились по специальной заочной процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории России. При этом суд неоднократно предлагал Януковичу участвовать в процессе в режиме видеоконференции.

Главное доказательство

Одной из главных улик против Януковича является его письмо президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просит использовать вооруженные силы РФ для "восстановления законности и правопорядка" в Украине.

Адвокаты Януковича, однако, указывают на отсутствие юридических доказательств существования оригинала этого письма в понимании требований Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Они также указывали на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные как во время следствия, так и в ходе судебного процесса, которые, по их словам, станут основанием для обжалования вынесенного Януковичу приговора.

Смотрите также:

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Портреты, вымпелы, призы В этом зале собраны портреты Виктора Януковича и памятные призы, которые он получал за участие в различного рода автогонках и других соревнованиях.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Книга из домашней библиотеки Богослужебная книга "Апостол" (полное название - "Деяния апостольская, и собрания соборная, и послания Святаго апостола Павла) была выпущена первопечатником Иваном Федоровым во Львове в 1574 году. Это первая на Украине печатная книга. Ее культурная ценность огромна. Для Януковича тоже?

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Иконы В том же зале выставки "Кодекс Межигорья", где представлены "Апостол" и другие раритетные книги, висят на стенах десятки старинных и новых икон из резиденции Януковича.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Ваза Пикассо Среди коллекции старинной и не очень посуды выделяется ваза с росписью Пабло Пикассо.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Охотник на лося Запонки, вазы и почетная грамота из "охотничьей" коллекции бывшего президента Украины. Надпись на грамоте гласит, что она выдана Виктору Януковичу за победу в номинации "Лучший охотник на лося в охотничьем сезоне 2008 года, то есть еще до избрания его президентом.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Серебряный лебедь Фаберже Серебряный лебедь работы Фаберже.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Пшонка и его супруга Есть на выставке и картины современных художников из поместья бывшего генпрокурора Украины и кума Януковича Виктора Пшонки. Слева - портрет жены Пшонки Ольги в образе российской императрицы. Справа - сам Пшонка рядом с Януковичем. Полотно пострадало во время захвата поместья бывшего генпрокурора.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Хотел постричься в монахи? Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Святой мученик Виктор На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"

Чем любовался Янукович в своей резиденции? Чужая собственность Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья". Автор: Александр Савицкий

