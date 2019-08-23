 Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского из-под стражи | Новости из Германии об Украине | DW | 28.08.2019

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Украина

Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского из-под стражи

Постановление об освобождении Вышинского принял Киевский апелляционный суд.

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский

Киевский апелляционный суд постановил освободить главного редактора портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи. Об этом в среду, 28 августа, сообщает РИА "Новости".  "Удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", - постановил судья.

Журналист обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию. Кроме того, ему предстоит сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями по его делу.  Паспорт Вышинского остается в прокуратуре. Защита намерена обратиться с ходатайством о возврате ему этого документа, передает ТАСС.

Контекст

По словам пресс-секретаря президента Украины, Киев поддерживает политику шагов доброй воли и предлагает РФ одновременно освободить Кирилла Вышинского и Олега Сенцова. (18.07.2019)

Игнорируя протестную голодовку Сенцова, Москва привлекает к теме политзаключенных в РФ все больше внимания мирового сообщества. Рано или поздно Путину придется объясняться, пишет Сергей Руденко. (06.07.2018)

В отношении Кирилла Вышинского заведено уголовное дело по подозрению в госизмене. Ранее в киевском офисе информагентства прошли обыски. В ОБСЕ обеспокоены этой ситуацией. (16.05.2018)

Более 400 дней под стражей

Репортеру позволили покинуть огражденный стеклом отсек в зале суда. Сотрудник агентства провел под стражей более 400 дней. В дальнейшем ему предстоит судебный процесс по обвинению в государственной измене.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что освободить Вышинского помогали главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. 

Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в Киеве в мае 2018 года по обвинению в госизмене. Вышинский родился в Днепропетровске, в сентябре 2015 по указу президента России Владимира Путина он получил российское гражданство на основе ранее поданного заявления, сохранив и гражданство Украины.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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