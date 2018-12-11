 Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.12.2018

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Мир

Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог

Мэн Ваньчжоу, арестованная по запросу Вашингтона в Ванкувере, должна будет носить электронный браслет, сдать паспорт и не покидать пределы города.

Финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу

Финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу

Суд канадской провинции Британская Колумбия во вторник, 11 декабря, отпустил под залог финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, арестованную по запросу Вашингтона в Ванкувере.

Вердикт вынесен по итогам трех дней слушаний. Сумма залога составит 7,5 млн долларов (6,6 млн евро).

При этом судья озвучил ряд обязательных для исполнения условий: Мэн Ваньчжоу должна будет на постоянной основе носить электронный браслет, сдать паспорт, не покидать пределы Ванкувера, а в период с 23.00 до 06.00 оставаться на территории одного из двух принадлежащих ей в городе домов.

Пекин усилил давление на Торонто

За несколько часов до объявления приговора в Китае в целях оказания давления на Торонто был задержан бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг.

"Мы глубоко обеспокоены… и прилагаем все усилия, чтобы позаботиться о его безопасности", - отреагировал на произошедшее министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл.

Филиал Huawei в Пекине

Филиал Huawei в Пекине

В чем подозревают финдиректора Huawei?

Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря. Дочь основателя Huawei и одна из вице-председателей компании подозревается в нарушении торговых санкций, введенных Вашингтоном против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США. 

Пекин выразил протест против задержания в Канаде китайской гражданки и призвал немедленно освободить ее. В заявлении китайского посольства в Оттаве утверждается, что Мэн Ваньчжоу "не нарушила никаких законов США или Канады".

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что правительство США пыталось убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Западные спецслужбы подозревают, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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