 Суд в Калифорнии требует от Трампа список разлученных с родителями детей нелегальных мигрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2018

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Мир

Суд в Калифорнии требует от Трампа список разлученных с родителями детей нелегальных мигрантов

Белый дом до вечера 7 июля должен подготовить список детей нелегальных мигрантов младше 5 лет, которые были разлучены с семьями в результате миграционной политики США.

Лагерь в штате Техас для размещения нелегальных мигрантов

Лагерь в штате Техас для размещения нелегальных мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа до вечера субботы, 7 июля, должна предоставить список детей нелегальных мигрантов младше 5 лет, которые в результате миграционной политики были разлучены с семьями. Такое решение вынес накануне суд в Сан-Диего. Судья "не намерен позволять администрации Трампа медлить с воссоединением детей и их родителей", утверждает представитель Американского союза защиты гражданских свобод.

По данным американских властей, со своими семьями разлучены более 2 300 детей нелегальных мигрантов. При этом около сотни детей - младше 5 лет. Ранее судья выпустил предписание, согласно которому детей в возрасте до 5 лет необходимо вернуть в семьи до 10 июля, а остальных детей нелегальных мигрантов - до 26 июля.

В июне президент США под давлением мировой общественности подписал указ о том, чтобы у задержанных на границе семей нелегальных беженцев не отбирали детей. Около 500 детей вернулись к своим родителям. В июле министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил об использовании ДНК-тестов для определения родства и ускорения воссоединения семей.

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Политика "нулевой толерантности"

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В 2018 году США объявили политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. В апреле Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. По его словам, Мексика абсолютно не препятствует притоку мигрантов через свою южную границу и их дальнейшему отъезду в США.

При попытке нелегально попасть на территорию США семьи мигрантов разлучали, чтобы предъявить родителям официальные обвинения. Детей размещали в специальных центрах или патронатных семьях.

В июне генеральные прокуроры 17 штатов подали иск в окружной суд Сиэтла с требованием положить конец "жестокой и незаконной практике" принудительного разлучения нелегальных мигрантов и их детей на границе. В ряде городов США состоялись демонстрации противников миграционной политики Дональда Трампа.

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    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

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    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

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    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Дональд Трамп подписал новый миграционный указ

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"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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