 Суд в Гибралтаре снял арест с иранского супертанкера Grace 1 | Новости из Германии о Европе | DW | 15.08.2019

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Европа

Суд в Гибралтаре снял арест с иранского супертанкера Grace 1

Требование США о дальнейшем задержании иранского судна было отклонено, поскольку письменный запрос Вашингтона в суд не поступил. Танкер может покинуть Гибралтар.

Иранский супертанкер Grace 1 у побережья Гибралтара

Иранский супертанкер Grace 1 у побережья Гибралтара

Верховный суд Гибралтара - заморской территории Великобритании - в четверг, 15 августа, снял арест с иранского супертанкера Grace 1. Требование США о дальнейшем задержании судна было отклонено. Как заявил председательствующий судья Энтони Дадли, на момент рассмотрения в суд не поступил письменный запрос Вашингтона и танкер может покинуть Гибралтар.

Официальный представитель властей Гибралтара сообщил, что индийский капитан судна и три моряка были также 15 августа официально освобождены из-под ареста. До этого времени они находились на свободе на условии залога.

История танкерной войны

Иранский супертанкер был задержан 4 июля в Гибралтарском проливе по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза, действующих с 2011 года. Позднее министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что корабль был задержан по запросу США, направленному Великобритании. А ряд информагентств сообщили, что супертанкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики.

Контекст

США ищут союзников для антииранской коалиции в целях защиты морских путей экспорта нефти. Кто из стран Персидского залива поддержит Вашингтон, и не приведет ли это к войне с Ираном? (12.07.2019)

Вмешательство в гражданское судоходство обостряет напряженность в Ормузском проливе, подчеркнули в МИД ФРГ. Власти Ирана заявили, что задержанный танкер столкнулся с рыболовным судном. (20.07.2019)

Иран ответил симметрично. Две недели спустя Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, команду которого обвинили в нарушении правил международного судоходства и контрабанде нефти.

4 августа стало известно о задержании Ираном в Персидском заливе еще одного иностранного танкера. Экипаж судна также обвинили в нелегальной перевозке 700 тысяч литров топлива, предназначенного для ряда арабских государств. Топливо конфисковано, семь членов команды задержаны. 

В начале июля США заявили о готовности создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе. 5 августа о присоединении к миссии объявили власти Великобритании. В свою очередь Германия и Франция выступают за создание европейской миссии по защите мирного судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

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