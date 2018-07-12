 Суд в Германии признал допустимым экстрадицию Пучдемона | Новости из Германии о Германии | DW | 12.07.2018

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Германия

Суд в Германии признал допустимым экстрадицию Пучдемона

Высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна признал допустимой экстрадицию бывшего премьер-министра Каталонии Пучдемона в Испанию по статье о растрате госсредств.

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

Высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна признал допустимым экстрадицию бывшего премьер-министра Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Основанием для этого может служить одна из статей обвинения - а именно, о растрате государственных средств.

По другой статье - о мятеже - выдать Пучдемона испанским властям нельзя, постановил суд. Это связано с тем, что такого состава преступления нет в уголовном кодексе ФРГ. Таким образом ходатайство прокуратуры удовлетворено лишь частично.

Экс-премьер Каталонии находится  в Германии под подпиской о невыезде. Из судебного вердикта следует, что он может пока оставаться на свободе. Генпрокуратура Шлезвиг-Гольштейна в ближайшее время решит, санкционировать ли экстрадицию.

Две недели в тюрьме

Пучдемона, который осенью 2017 года организовал и провел референдум о независимости Каталонии, обвиняют в нарушении испанской конституции. Он был арестован 25 марта в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, на пути из Дании в Бельгию. После почти двух недель, проведенных в тюрьме в Ноймюнстере, 55-летний политик был 6 апреля освобожден под подписку о невыезде и крупный залог.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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