Суд в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала"

Тверской суд Москвы в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала" Яна Рачинского. Об этом в четверг, 23 января, сообщила пресс-служба организации. Рачинский получил штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".

Общая сумма штрафов "Мемориалу", Международному "Мемориалу" и их руководителям составила 4,6 миллиона рублей. Суды рассмотрели 23 протокола из 28, составленных Роскомнадзором за отсутствие соответствующей маркировки.

Защита настаивает, что маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности Международного "Мемориала". Эта организация внесена в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.

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