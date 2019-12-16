Суд в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала"

Общая сумма штрафов "Мемориалу" по закону об "иноагентах" составила 4 миллиона 600 тысяч рублей. Вскоре суды рассмотрят еще несколько исков Роскомнадзора.
Тверской суд Москвы в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала" Яна Рачинского. Об этом в четверг, 23 января, сообщила пресс-служба организации. Рачинский получил штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".
Общая сумма штрафов "Мемориалу", Международному "Мемориалу" и их руководителям составила 4,6 миллиона рублей. Суды рассмотрели 23 протокола из 28, составленных Роскомнадзором за отсутствие соответствующей маркировки.
Защита настаивает, что маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности Международного "Мемориала". Эта организация внесена в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.
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