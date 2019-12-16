 Суд в восьмой раз оштрафовал главу Международного ″Мемориала″ | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2020

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Россия

Суд в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала"

Общая сумма штрафов "Мемориалу" по закону об "иноагентах" составила 4 миллиона 600 тысяч рублей. Вскоре суды рассмотрят еще несколько исков Роскомнадзора.

Мужчина с лестницей у офиса Мемориала

Контекст

Новый год в России пройдет под знаком борьбы с инакомыслием. Именно в таком виде в страну, на нынешнем этапе, возвращается внутренняя политика, считает Иван Преображенский. (01.01.2020)

Эколог из Калининграда Александра Королёва, которая запросила политическое убежище в Германии, рассказала DW о продолжающемся уголовном преследовании. После выплаты штрафов дела в отношении нее не закрыли. (07.11.2019)

Тверской суд Москвы в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала" Яна Рачинского. Об этом в четверг, 23 января, сообщила пресс-служба организации. Рачинский получил штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".

Общая сумма штрафов "Мемориалу", Международному "Мемориалу" и их руководителям составила 4,6 миллиона рублей. Суды рассмотрели 23 протокола из 28, составленных Роскомнадзором за отсутствие соответствующей маркировки.

Защита настаивает, что маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности Международного "Мемориала". Эта организация внесена в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

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Штрафы Яну Рачинскому назначены за отсутствие маркировки "иностранного агента" на странице ингушского представительства "Мемориала" в Twitter и на двух страницах проекта "Это прямо здесь".

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