 Суд в Брюсселе рассмотрит ордер на арест Пучдемона в декабре | Новости из Германии о Европе | DW | 29.10.2019

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Европа

Суд в Брюсселе рассмотрит ордер на арест Пучдемона в декабре

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что доверяет решению бельгийского правосудия по вопросу его выдачи Испании.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

Слушания по вопросу выдаче испанскому правосудию бывшего главы администрации Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе пройдут 16 декабря. Бельгийский суд удовлетворил ходатайство адвокатов каталонского политика о переносе слушаний на более поздний срок, сообщает во вторник, 29 октября, бельгийское агентство Belga.

По  данным испанской газеты El Mundo, за остающееся до слушаний время защита и испанская прокуратура должны предоставить суду письменные доводы. Пучдемон пообещал прийти на заседание в декабре. "Мы сдадимся в руки правосудия, независимого и профессионального", - заявил он, указав, что доверяет решению бельгийского суда.

Контекст

Карлес Пучдемон на свободе. Суд в Шлезвиг-Гольштейне отверг обвинение в организации мятежа как основание для его экстрадиции в Испанию. Это фатальное решение, считает Кристоф Хассельбах. (07.04.2018)

Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения. (01.03.2018)

В свою очередь власти Испании предупредили о намерении принять дальнейшие меры, если Бельгия вновь откажется выдать Пучдемона.

Второй ордер на арест Пучдемона

В середине октября Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона. Основанием для его ареста являются обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, указывается в ордере.

Впервые европейский ордер на арест лидера каталонских сепаратистов был выдан в марте 2018 года. Спустя месяц после этого Пучдемона задержали в Германии. 12 июля 2018 года Высший земельный суд в Шлезвиге дал разрешение на выдачу Пучдемона Мадриду при условии, что судить его будут только за растрату госсредств. Испания не пошла на это условие, и Верховный суд страны отозвал европейский ордер на арест Пучдемона.

Референдум в Каталонии в 2017 году еще до его начала был объявлен испанским судом незаконным. После неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида Карлес Пучдемон, чтобы избежать судебного преследования, бежал в Бельгию.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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