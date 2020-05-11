 Суд в Беларуси приговорил журналиста Буракова к 10 суткам ареста | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.05.2020

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Беларусь

Суд в Беларуси приговорил журналиста Буракова к 10 суткам ареста

Сторонника белорусского блогера Сергея Тихановского осудили по делу об участии в несанкционированной акции.

Журналист Александр Бураков

Журналист Александр Бураков

Суд Ленинского района Могилева во вторник, 12 мая, приговорил к 10 суткам административного ареста Александра Буракова - правозащитника "Могилевской весны" и журналиста, сотрудничающего с DW. Буракова, выступавшего в поддержку известного белорусского блогера Сергея Тихановского, осудили по статье об участии в несанкционированной акции протеста (ст. 23.34 КоАП).

Корреспонденту DW удалось связаться с правозащитником в тот момент, когда его брали под стражу. Бураков сообщил, что "его везут в машине в изолятор временного содержания" (ИВС).

Журналист был задержан 8 мая, после чего провел трое суток в ИВС в Могилеве, при этом первые 7 часов  он находился в "так называемом стакане", помещении без окон площадью 2,5 на 2,5 квадратных метра, где было холодно и не разрешалось находиться в обуви. Затем журналиста перевели в камеру. В понедельник, 11 мая,  его привезли к зданию суда, после чего освободили до судебных слушаний.

Двухминутное правонарушение

По версии следователей, правозащитник участвовал в несанкционированном массовом мероприятии 6 мая. Как следует из материалов дела, свидетелем двухминутного правонарушения выступил сотрудник Ленинского РОВД Могилева Павел Башаримов. По словам Буракова, он в акции не участвовал, а лишь ненадолго подъехал к дому, где она проходила.

Как уточнили в правозащитном центре "Весна", 11 мая суды над активистами, правозащитниками и другими гражданами, участвовавшими во встречах с блогером Сергеем Тихановским, прошли в общей сложности в 12 городах Беларуси, включая Мозырь и Жлобин. Суд Глубокского района приговорил к 10 суткам ареста журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача, после чего тот попал в реанимацию из-за гипертонического криза. В Могилеве 12 мая проходит суд над другим журналистом - Алесем Асипцовым.

Блогер Тихановский идет в президенты Беларуси

Гомельский блогер Сергей Тихановский - автор YouTube-канала "Страна для жизни", у которого более 140 тысяч подписчиков. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал на видео информацию о проблемах местных жителей. Тихановского задержали в районе Могилева 6 мая. В тот же день в ряде городов прошли первые акции в его поддержку. Блогера осудили на 15 суток ареста за участие в несанкционированных акциях протеста, после задержания он объявил в своем YouTube-канале о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси 9 августа.

Ранее глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец в беседе с DW высказал мнение, что массовые аресты могут быть связаны, "в первую очередь, даже не с началом президентской избирательной кампании, а с непопулярным парадом 9 мая в Минске во время отрицаемого главой государства пандемии". "Думаю, была задача блокировать всех активных людей, которые могли бы негативно высказываться по поводу вот этого мероприятия", - считает Бастунец.

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    Автор: Галина Петровская


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