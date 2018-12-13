Суд в Архангельске постановил освободить оппозиционера Мохнаткина

Архангельский областной суд отменил постановление районного суда Архангельска об аресте правозащитника Сергея Мохнаткина. Об этом изданию "ОВД-Инфо" сообщил общественный защитник оппозиционера Андрей Креков. Информация об освобождении Мохнаткина судом передана в СИЗО №4, где он содержится, передает "Интерфакс" сообщение пресс-службы суда.

В конце ноября, за три дня до освобождения Сергея Мохнаткина, осужденного ранее по обвинению в "дезорганизации деятельности исправительного учреждения", Исакогорский районный суд Архангельска продлил его заключение на два месяца.

Замоскворецкий суд Москвы 10 декабря 2014 года приговорил Мохнаткина к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к представителям власти. Как отмечается в приговоре, 31 декабря 2013 года в ходе проведения массовой акции на Триумфальной площади в Москве Мохнаткин ударил двух полицейских.

В июне 2016 года суд Котласа продлил срок его заключения на 11 месяцев за оскорбление сотрудника колонии, а в марте 2017 года - еще на два года за дезорганизацию работы колонии. Сроки заключения частично складывались.

Летом 2010 года Мохнаткин был осужден на 2,5 года колонии за избиение милиционера во время несанкционированной акции 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади в Москве. Сам Мохнаткин утверждал, что вступился за женщину, которую милиционеры тащили в автозак.

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