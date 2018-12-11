 Суд встал на защиту подозреваемого в коррупции экс-депутата Рады | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.12.2018

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Украина

Суд встал на защиту подозреваемого в коррупции экс-депутата Рады

Запрет на публикацию информации об экс-депутате Верховной рады Украины Николае Мартыненко возмутил общественность. Решение Печерского суда Киева собираются обжаловать.

Арест Николая Мартыненко (фото из архива)

Арест Николая Мартыненко (фото из архива)

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) возмущена решением Печерского райсуда Киева от 11 декабря об удалении с их сайта любых упоминаний об экс-депутате Верховной рады Украины Николае Мартыненко. Он еще в прошлом году выдвинул иск против ЦПК, обвиняя антикоррупционеров в "незаконном использовании его имени в контексте расследований уголовных преступлений и коррупционных сделок", в которых его вина или участие еще не установлены судом. Общественные активисты намерены обжаловать судебное решение, которое считают наступлением на свободу слова и информации.

Следствие в Украине и Швейцарии

Досье на Мартыненко было опубликовано в открытом Реестре национальных общественных деятелей. ЦПК помогает банкам идентифицировать публичных лиц среди своих клиентов. Реестр содержит более 30 000 документально подтвержденных записей, в частности, об украинских политиках, руководителях прокуратуры, председателях и судьях Конституционного, Верховного и апелляционных судов, а также главных силовиках. По мнению экс-главы парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности Мартыненко, это досье "порочит его деловую репутацию".

Информагентство "Интерфакс-Украина" напоминает, что Мартыненко инкриминируют завладение средствами государственной компании "Энергоатом" во время заключения и выполнения контрактов по поставке оборудования от чешской фирмы, а также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в Желтых Водах в сумме более 17 000 000 долларов США через австрийскую компанию-посредника.

Контекст

О том, как задержание одного из лидеров "Народного фронта" Николая Мартыненко повлияет на расстановку политических сил в Украине, - Сергей Руденко для DW. (21.04.2017)

Хочет того Петр Порошенко или нет, но дело антикоррупционера Виталия Шабунина стало демонстрацией того, как украинские власти пытаются свести счеты с неугодными, считает Сергей Руденко. (18.08.2017)

Задержание на Украине политика и бизнесмена Николая Мартыненко вызвало резонанс в политических кругах. Мартыненко подозревают в коррупции, но, похоже не обошлось и без политики. (21.04.2017)

Украинский депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко подозревается в получении взятки в размере более 28 млн евро и отмывании денег в швейцарском банке. (22.03.2015)

В ноябре 2015 года Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с коррупционным скандалом, а в декабре того же года парламент утвердил это своим постановлением. Против Мартыненко возбуждены уголовные производства не только в Украине, но и в Швейцарии. Подозрительные сделки экс-депутата Верховной рады расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Тревожный прецедент

Решение суда создает прецедент подавать аналогичные иски и против журналистов, освещающих то или иное судебное заседание по уголовным делам в отношении Мартыненко, или любого другого чиновника, считает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк. Адвокат ЦПК Алексей Бойко отметил, что согласно законам Украины, можно свободно использовать и распространять публичную информацию со ссылкой на источник, как это делают антикоррупционные общественные активисты. "Решение суда по делу "Мартыненко против ЦПК" является наступлением на свободу слова", - написал на своей странице в Facebook глава этой организации Виталий Шабунин. Он добавил, что это решение планируют обжаловать.

Председатель правления представительства международной антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин также назвал судебное решение в пользу Мартыненко незаконным. Он напомнил, что Конституционный суд Украины постановил: любое публичное лицо во власти должно открывать информацию о своих доходах. "Это наступление на свободу слова, наступление на свободу информации, а не защита частной информации, как пытается доказать Мартыненко", - сказал DW Юрчишин.

В то же время он считает судебный запрет обнародования досье на чиновника частным случаем, а не тенденцией. В отличие от него председатель правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт уверен, что статистика покушений власти на ограничение информации и свободы слова свидетельствует об обратном. "Так называемый истеблишмент почувствовал, что Революция достоинства не завершена, люстрация не завершена, что можно и дальше тестировать терпение общества. С другой стороны, общество тоже устало от борьбы с ветряными мельницами. Эта ситуация опасна для страны", - сказал DW медиа-эксперт.

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Как борются с коррупцией на Украине

  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


Контекст

Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Через 4 года после бегства экс-президента Украины Януковича его охотничья резиденция "Сухолучье" частично разграблена, статус ее не определен. Но отдохнуть там теперь может любой желающий. (04.07.2018)  

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