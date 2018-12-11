Суд встал на защиту подозреваемого в коррупции экс-депутата Рады

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) возмущена решением Печерского райсуда Киева от 11 декабря об удалении с их сайта любых упоминаний об экс-депутате Верховной рады Украины Николае Мартыненко. Он еще в прошлом году выдвинул иск против ЦПК, обвиняя антикоррупционеров в "незаконном использовании его имени в контексте расследований уголовных преступлений и коррупционных сделок", в которых его вина или участие еще не установлены судом. Общественные активисты намерены обжаловать судебное решение, которое считают наступлением на свободу слова и информации.

Следствие в Украине и Швейцарии

Досье на Мартыненко было опубликовано в открытом Реестре национальных общественных деятелей. ЦПК помогает банкам идентифицировать публичных лиц среди своих клиентов. Реестр содержит более 30 000 документально подтвержденных записей, в частности, об украинских политиках, руководителях прокуратуры, председателях и судьях Конституционного, Верховного и апелляционных судов, а также главных силовиках. По мнению экс-главы парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности Мартыненко, это досье "порочит его деловую репутацию".

Информагентство "Интерфакс-Украина" напоминает, что Мартыненко инкриминируют завладение средствами государственной компании "Энергоатом" во время заключения и выполнения контрактов по поставке оборудования от чешской фирмы, а также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в Желтых Водах в сумме более 17 000 000 долларов США через австрийскую компанию-посредника.

В ноябре 2015 года Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с коррупционным скандалом, а в декабре того же года парламент утвердил это своим постановлением. Против Мартыненко возбуждены уголовные производства не только в Украине, но и в Швейцарии. Подозрительные сделки экс-депутата Верховной рады расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Тревожный прецедент

Решение суда создает прецедент подавать аналогичные иски и против журналистов, освещающих то или иное судебное заседание по уголовным делам в отношении Мартыненко, или любого другого чиновника, считает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк. Адвокат ЦПК Алексей Бойко отметил, что согласно законам Украины, можно свободно использовать и распространять публичную информацию со ссылкой на источник, как это делают антикоррупционные общественные активисты. "Решение суда по делу "Мартыненко против ЦПК" является наступлением на свободу слова", - написал на своей странице в Facebook глава этой организации Виталий Шабунин. Он добавил, что это решение планируют обжаловать.

Председатель правления представительства международной антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин также назвал судебное решение в пользу Мартыненко незаконным. Он напомнил, что Конституционный суд Украины постановил: любое публичное лицо во власти должно открывать информацию о своих доходах. "Это наступление на свободу слова, наступление на свободу информации, а не защита частной информации, как пытается доказать Мартыненко", - сказал DW Юрчишин.

В то же время он считает судебный запрет обнародования досье на чиновника частным случаем, а не тенденцией. В отличие от него председатель правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт уверен, что статистика покушений власти на ограничение информации и свободы слова свидетельствует об обратном. "Так называемый истеблишмент почувствовал, что Революция достоинства не завершена, люстрация не завершена, что можно и дальше тестировать терпение общества. С другой стороны, общество тоже устало от борьбы с ветряными мельницами. Эта ситуация опасна для страны", - сказал DW медиа-эксперт.

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Смотреть видео 03:51 Now live 03:51 мин Поделиться Как борются с коррупцией на Украине (10.02.2015) Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/1EZB7 Как борются с коррупцией на Украине