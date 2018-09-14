 Суд Англии удовлетворил апелляцию Украины в деле об уплате госдолга России | Новости из Германии об Украине | DW | 14.09.2018

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Украина

Суд Англии удовлетворил апелляцию Украины в деле об уплате госдолга России

Суд первой инстанции не учел все доводы украинской стороны в споре с Россией по госдолгу, решил Апелляционный суд Англии и направил дело на новое рассмотрение. РФ надеется на вердикт в свою пользу.

Здание Высокого суда в Лондоне

Здание Высокого суда в Лондоне

Апелляционный суд Англии в пятницу, 14 сентября, удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона в рамках дела о долге Киева перед Москвой на сумму 3 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg.

В вердикте указывается, что суд первой инстанции не принял во внимание доводы украинской стороны. Сочтя это ошибочным решением, Апелляционный суд постановил отправить решение Высокого суда Лондона, постановившего взыскать с Украины задолженности по евробондам в пользу России, на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.

Контекст

Слушание апелляции Киева на решение Высокого суда Лондона закончено. Однако для вынесения решения суду может потребоваться несколько месяцев. (26.01.2018)

После решения суда в Лондона Украина практически потеряла шансы выиграть дело о кредите, выданном Россией Киеву еще при Януковиче. Но Москва нескоро вернет свои деньги, полагают эксперты. (30.03.2017)

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что, несмотря на решение Апелляционного суда, Россия надеется на вынесение окончательного вердикта в свою пользу.

"Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между РФ и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", - цитирует Силуанова агентство "Интерфакс".

"Долг Януковича"

В феврале 2016 года Россия подала иск к украинскому Минфину в Высокий суд Лондона с целью взыскать долг по облигациям. Выпущенные Украиной бумаги на сумму в 3 млрд долларов Россия приобрела в 2013 году на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Долговые обязательства по этим бумагам Киев должен был погасить к 20 декабря 2015 года, однако за два дня до этого срока украинские власти ввели мораторий на выплату долга. В марте 2017 года суд постановил удовлетворить требования российской стороны.

В июне того же года министерство финансов Украины подало апелляцию на это решение, а через месяц после этого Высокий суд Лондона решил, что Россия сможет взыскать с Украины долг только после рассмотрения апелляции Киева.

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    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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