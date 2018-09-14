Суд Англии удовлетворил апелляцию Украины в деле об уплате госдолга России

Апелляционный суд Англии в пятницу, 14 сентября, удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона в рамках дела о долге Киева перед Москвой на сумму 3 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg.
В вердикте указывается, что суд первой инстанции не принял во внимание доводы украинской стороны. Сочтя это ошибочным решением, Апелляционный суд постановил отправить решение Высокого суда Лондона, постановившего взыскать с Украины задолженности по евробондам в пользу России, на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.
Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что, несмотря на решение Апелляционного суда, Россия надеется на вынесение окончательного вердикта в свою пользу.
"Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между РФ и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", - цитирует Силуанова агентство "Интерфакс".
"Долг Януковича"
В феврале 2016 года Россия подала иск к украинскому Минфину в Высокий суд Лондона с целью взыскать долг по облигациям. Выпущенные Украиной бумаги на сумму в 3 млрд долларов Россия приобрела в 2013 году на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Долговые обязательства по этим бумагам Киев должен был погасить к 20 декабря 2015 года, однако за два дня до этого срока украинские власти ввели мораторий на выплату долга. В марте 2017 года суд постановил удовлетворить требования российской стороны.
В июне того же года министерство финансов Украины подало апелляцию на это решение, а через месяц после этого Высокий суд Лондона решил, что Россия сможет взыскать с Украины долг только после рассмотрения апелляции Киева.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Остался один массажный стол (182230)
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
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Автор: Лилия Ржеутская, Киев