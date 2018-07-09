 Судья в США не разрешила задерживать детей мигрантов на долгое время | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2018

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Мир

Судья в США не разрешила задерживать детей мигрантов на долгое время

Доводы Минюста США в пользу задержания детей мигрантов названы "неубедительными". Судья считает, что правительство хочет "перенести ответственность на судебную власть".

Семья беженцев на границе с США, июнь 2018 г.

Семья беженцев на границе с США, июнь 2018 г.

Судья окружного суда Лос-Анджелеса Долли Джи в понедельник, 9 июля, отклонила просьбу администрации президента США Дональда Трампа о разрешении длительного задержания детей нелегальных мигрантов. Долли Джи не приняла "сомнительные" и "неубедительные" аргументы министерства юстиции США в пользу изменения правила от 1997 года, в котором говорится, что дети могут содержаться в "иммиграционном заключении" не более 20 дней.

Контекст

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В июне правительство США обратилось с просьбой разрешить содержание в заключении несовершеннолетних детей мигрантов вместе с их родителями. Это произошло после публичных протестов против решения разделять детей и родителей, которые незаконно въехали на территорию США.

"Очевидно, что заявление ответчиков является циничной попыткой перенести ответственность на судебную власть за более чем двадцатилетнее бездействие и неосмотрительное поведение Конгресса, что и привело к нынешнему тупиковому положению", - говорится в постановлении судьи, которая является дочерью китайских иммигрантов.

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    Автор: Ирина Филатова


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